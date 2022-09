Muž unesl čtyřletou holčičku. Z jeho zvráceného motivu naskakuje husí kůže

Malá Cleo se měla údajně stát živou panenkou. Muž, který čtyřletou holčičku unesl, byl totiž posedlý panenkami značky Bratz a Cleo měla být novým přírůstkem do jeho sbírky. Holčička byla nalezena v Carnavonu v Austrálii, několik kilometrů od kempu, ze kterého byla unesena.

Terrence Darrell Kelly byl už v minulosti obviněn z únosu, z porušení zákona se ale nepoučil a o trestný čin únosu se pokusil znovu. Naštěstí i tentokrát ho policie dopadla a jeho oběť neutrpěla žádná zranění.

Cleo objevili vyšetřovatelé v domě muže navlečenou v čistých šatech a s učesanými vlasy. Únosce se nejspíše snažil o to, aby holčička co nejvíce připomínala panenku. Policie ji našla zamčenou v jednom z pokojů v jeho bytě, jak si hraje s hračkami.

Předpokládá se, že si blonďatou holčičku únosce vyhlédl proto, že se nápadně podobala jedné z jeho oblíbených plastových figurín od výrobce hraček Bratz, blond panence, které měla dokonce i jméno podobné jménu oběti únosu, jmenovala se Cloe.

Cleo byla okamžitě poté, co ji policie objevila, předána její matce a spokojeně jí usnula v náručí. Nakonec rodina holčičky zjistila, že celou dobu, co se o ní strachovali a hlavou jim probíhaly myšlenky na to, jestli je ještě naživu, byla holčička držena pouhé 3 km od jejího domova.

V domě muže vyšetřovatelé objevili také desítky panenek zabalených v jejich původních obalech, které skládal na sebe a chlubil se s nimi na sociálních sítích. Na hned několik svých online profilů přidával mimo jiné také snímky, na kterých byl zobrazen s některými ze svých panenek. Na fotkách mu nechybělo dokonce ani tematické oblečení. „Miluju svoje panenky,“ stálo pod jedním z příspěvků.

Zdroj: Daily Star

