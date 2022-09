Nejhorší místo na internetu, které vedlo k sebevraždám, bylo zrušeno. Prý to ale nepomůže

Internet se neustále vyvíjí, nejdříve jeho obsah nebyl nijak regulovaný, nyní se vedou diskuze o tom, kde přesně by měly společnosti jako Facebook, Twitter a Google nastavit hranici toho, co ještě bude tolerováno a co už ne.

Kiwi Farms bylo diskuzní online fórum, na kterém se lidé zaměřovali na online šikanu zejména trans lidí, ale i jiných menšin, které v mnoha případech dohnali i k sebevraždě. Fungovalo zhruba po dobu osmi let a za tu dobu si vysloužilo nálepku jednoho z nejhorších míst na internetu. Některé své oběti šikanovali uživatelé fóra i mimo online prostor, pronásledovali je a ztěžovali jim život, jak jen to bylo možné.

To se stalo mimo jiné i kanadské trans aktivistce jménem Clara Sorrenti, kterou internetoví trolové vyhnali z Kanady a poté ji pronásledovali po celém světě. Uživatelé webu Kiwi Farms totiž na policii nahlásili, že je v jejím domě bomba, a ženě tak na dveře zaklepala policie.

Když si Clara uvědomila, o co přesně se jedná, tak se rozhodla s šikanou, která jí ztěžovala život, rázně skoncovat a odstěhovala se do zahraničí. Bohužel jí to ale nebylo nic platné, uživatelé z diskuzního fóra ji pronásledovali po celém světě, aby ve svém obtěžování mohli pokračovat.

Clara Sorrenti vyrazila do boje proti Kiwi Farms

Když Sorrenti pochopila, že její strasti s internetovými troly jen tak neskončí, rozhodla se vyrazit do protiútoku. Vzhledem k tomu, že žádný regulační orgán, který se těmito problémy zabývá, neexistuje, se rozhodla využít svých fanoušků a vyhlásit trolům válku.

Na internetu si totiž vybudovala obrovskou sledovanost. Když tedy založila hnutí s názvem Zrušte Kiwi Farms, tak jí s tím její věrní fanoušci rádi pomohli. Začala tak veřejně upozorňovat na společnosti, které této diskuzní stránce umožňovaly operovat, a vyzývat je k tomu, aby chod stránky přestaly podporovat. Nakonec se jí povedlo nemožné a diskuzní stránka Kiwi Farms byla zrušena.

Specialisté v oboru se ale bojí toho, že si uživatelé Kiwi Farms zkrátka jen najdou jinou doménu, na které budou operovat. Jde zkrátka o nekončící boj a všichni uživatelé internetu by se měli mít na pozoru.

Zdroj: The Guardian

