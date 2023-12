Orbán rozehrál vysokou hru, vydírá Evropskou unii? Ukrajina ale musí dostat peníze na zbraně

Válka, korupce i špatné zacházení s maďarskou menšinou diskvalifikují Kyjev k brzkému vstupu do Evropské unie, má jasno Viktor Orbán. Přitom právě symbolické pozvání Ukrajiny k zahájení formálních jednání je hlavním bodem programu dvoudenního setkání v Bruselu, spolu s příslibem 54 miliard eur z fondů EU jako injekce do ukrajinské ekonomiky, dalších 24 miliard pak má do země zamířit coby vojenská podpora.

Černý scénář se nemusí naplnit

Jenže hrozí, že maďarské odmítání ještě zhorší špatný týden ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho návštěva Washingtonu totiž nedokázala zajistit pomoc ve výši 61 miliard dolarů, kterou zablokovali republikánští zákonodárci. Do toho teď hrozí černý bruselský scénář. „Pokud z Bruselu nebudou žádné pozitivní zprávy, bude to znamenat, že Putin rozhodnutí vetoval,“ prohlásil lakonicky Volodymyr Zelenskyj a obvinil Budapešť, že mu stojí v cestě.

Maďarsko by mohlo zablokovat vše, co Kyjev požaduje, navzdory široké podpoře Ukrajiny ze strany ostatních států EU. Nový polský premiér Donald Tusk varoval, že „apatie vůči Ukrajině je nepřijatelná“. Dobrou zprávou je, že když se lídři EU začali ve středu večer v Bruselu setkávat, začal se také rýsovat možný kompromis.

Orbán rozehrál vysokou hru

Evropská komise totiž oznámila, že odblokuje přibližně 10,2 miliardy eur z více než 30 miliard eur z fondů EU pro Maďarsko. Tyto peníze byly zmrazeny kvůli „prohřeškům“ Maďarska v oblasti právního státu. Bruselští úředníci popírají, že by byli vydíráni, vypadá to ale přinejmenším zvláštně. Na druhou stranu – je to politika.

„Orbán rozehrál vysokou politickou hru i za cenu, že ztratí veškeré spojence a přátele v EU. Jde mu především o peníze, které zadržuje Evropská komise a které Maďarsko nutně potřebuje ke svému fungování. Podle Komise ale nedodržuje principy právního státu a nemá na ně nárok,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz europoslanec Tomáš Zdechovský.

Jedním dechem však dodává, že očekává, že Komise udělá ústupek a uvolní část peněz Orbánovi výměnou za neblokování financí Ukrajině a zahájení přístupových hovorů se zemí. „Pro Ukrajinu jsou jednota a podpora EU a USA klíčové. Brání i naši svobodu a my jim musíme pomoci, jak jen to bude možné.“

Fico s ním nepeče

Téměř jisté je, že Orbán nebude mít v EU dalšího spojence, pokud jde o „blokádu Kyjeva“. Dokonce i slovenský premiér Robert Fico, jehož vláda nedávno neschválila vojenskou pomoc Ukrajině, je pro zahájení rozhovorů o vstupu země do EU.

Podle předsedkyně Komise Ursuly von der Leyen není možné čekat. „Musíme dát Ukrajině to, co potřebuje, aby byla silná nejen dnes, ale i zítra, až usedne ke stolu a bude vyjednávat o dlouhodobém a spravedlivém míru,“ citoval ji web BBC.

Brusel Kyjevu nadržuje?

Podle Evropské komise bylo splněno šest ze sedmi předpokladů pro zahájení formálních přístupových rozhovorů. To ale zásadně odmítá právě Budapešť, která Brusel obviňuje ze snížení laťky, aby pomohl Kyjevu. Zelenskyj zoufale potřebuje pokrok. Zřejmě i proto ukrajinský parlament minulý týden schválil zákon, který zaručuje Maďarům právo studovat v jejich rodném jazyce.

Byl také přijat nový ukrajinský protikorupční zákon požadovaný EU, což Orbánovi trochu vzalo vítr z plachet. Faktem je, že nikdo v Bruselu nijak nenaznačuje, že Ukrajina je připravena se zítra připojit do „rodiny“. Zahájení jednání o členství je „pouze“ symbolickým aktem solidarity ze strany sedmadvacítky.

Sázky jsou velmi vysoké

Ale v sázce je mnohem víc. Prezident Zelenskyj riskuje porážku ve válce s Ruskem, zatímco Orbán chce získat větší vliv v Evropě. Jeho pozornost se upíná na volby do Evropského parlamentu v červnu 2024, kdy doufá, že zvítězí nacionalistické strany.

Pro Zelenského by bylo nejlepší vrátit se do Kyjeva s pozvánkou k zahájení přístupových rozhovorů a s šekem na miliardy eur ve formě vojenské a ekonomické pomoci. Pro maďarského lídra by bylo úspěchem, kdyby se EU a Ukrajina dohodly na „strategickém partnerství“. Pak by se snad nechal „přesvědčit“, samozřejmě za předpokladu, že EU do maďarské kasy napumpuje zmrazené miliardy. Uvidíme velmi brzy.

