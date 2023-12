Ukrajině je třeba rychle dodat zbraně, říká generál Šedivý. Popsal černý scénář vývoje války

Starosta Kyjeva a bývalý boxer Vitalij Kličko pro německý Der Spiegel řekl, že Ukrajina v prvních okamžicích války s Ruskem postrádala jasné vedení a koordinaci, místo toho vládl chaos. Také do jisté míry šokoval prohlášením, že se Zelenským není v kontaktu prakticky už od začátku invaze vojsk Vladimira Putina.

Kličko ale neváhal jít ještě dál: „V určitém okamžiku se už nebudeme lišit od Ruska, kde vše závisí na rozmaru jednoho člověka,“ sdělil a poukázal na autoritářské chování ukrajinské hlavy státu, která se podle něj mimo jiné snaží potlačit vliv starostů. Je pravdou, že nevraživost těchto dvou mužů je všeobecně známá. Na druhou stranu se ani Kličko dosud neodvážil takovéto veřejné kritiky.

Západ a USA se unavily

Zřejmě ne náhodou prohlášení přicházejí v době, kdy se v USA řeší další pomoc Ukrajině a se slíbenými miliardami dolarů to nevypadá vůbec dobře. Navíc ani Evropa se příliš nevyznamenává, sliby střídají další sliby, činů je v poslední době jen velmi málo.

Generál Jiří Šedivý

- Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

- Hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO.

Všeobecná deprese se prohloubila poté, co nevyšla deklarovaná silná ukrajinská protiofenziva a okupanty se prakticky nepodařilo zatlačit, už vůbec ne zpět do Ruska. „Pokud Vladimir Putin sázel na to, že se Západ a USA unaví nebo že se vyčerpají zásoby, pak měl správný odhad,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Počítal s tím Putin už od začátku války na Ukrajině?

Ne, velmi pravděpodobně to nebyl jeho původní úmysl. K tomu ho přivedlo neustálé oddalování poskytnutí zbraní Ukrajině na její obranu. Státy EU a NATO včetně USA se nebyly schopné dohodnout, jaké zbraně a munici Ukrajině poskytnou a jak rychle se tento proces bude realizovat. Debaty vedené i veřejně ve sdělovacích prostředcích jasně ukázaly neschopnost dosáhnout politické shody a následně pak zajistit potřebný materiál na obranu napadené země. To byl zřetelný návod, jak vyčerpat jak válčící Ukrajinu, tak i Západ. Zároveň Putin dostal přesný obrázek toho, jaké má naše obrana limity.

Stojí za těmito limity i to, že prakticky ztroskotala ukrajinská protiofenziva, do které se vkládalo mnoho nadějí?

Jistěže ano. Pomalost dodání pozemní techniky a její nízký počet nestačily na přípravu protiofenzivy a kvalitní provedení. V jejím průběhu bylo jasné, že Rusko, pokud to šlo, chránilo své síly a vyčerpávalo schopnosti ukrajinské armády. Například Putin moc dobře ví, že Ukrajina nebude ještě dlouho schopna ​vést rovnocenný boj v oblasti dělostřeleckých soubojů. EU několikrát ambiciózně informovala, že dodá milion kusů dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm...

... což se ale nestalo.

Přesně tak. Když to Ukrajina nejvíce potřebovala, uvedli představitelé EU, že bude úspěch, když těch nábojů bude alespoň polovina.

Dalším příkladem mohou být debaty o dodávkách stíhaček F-16, souhlasíte?

Jednoznačně, ve vzdušném prostoru je evidentní ruská převaha. Ale nejen to. Putin vidí, že protiletadlové a protiraketové prostředky nebyly Ukrajině dodány v potřebném množství a kvalitě. Soustavnými útoky relativně levnými bezpilotními stroji vyčerpává zásoby raket ukrajinských protiletadlových sil. Dá se předpokládat, že v zimním období Rusové zvýší počet útoků na ukrajinskou infrastrukturu kvalitnějšími, a tedy i dražšími zbraněmi. To bude mít logicky negativní dopady na Ukrajinu.

Jaké budou důsledky nesplněných slibů Západu a USA?

V nejlepším případě bude Ukrajina schopná zastavit ruskou ofenzivu, která pravděpodobně přijde v druhé polovině zimy nebo po jarním tání. V horším případě se Rusku podaří prolomit ukrajinskou obranu s následkem okupace dalších ukrajinských oblastí. Ostatně k posílení strategické obrany vyzval před několika dny i prezident Zelenskyj, který si je vědom této hrozby.

Jak tomu zabránit?

Negativnímu scénáři lze zabránit jediným způsobem, a to urychleným dodáním potřebné výzbroje, kterou Ukrajina potřebuje.

