Letoun F-4 Phantom: Vietnamský přízrak umlčoval i Saddámovy jednotky ve válce v Zálivu

Jedno z letadel, které se zlatým písmem zapsalo do historie, a také stroj, jenž byl od druhé světové války vyráběn v mnohem větších počtech než jiné západní stíhače své doby. Tím vším byl F-4 Phantom, který za dobu, co si pobyl ve službě, zažil opravdu mnohé. Jiným specifikem pak byla skutečnost, že letoun sloužil u námořní pěchoty, letectva i námořnictva. Byl v tomto směru vůbec prvním letounem, který absolvoval trojjedinou službu.

Na dnes již legendárním stíhači se začalo pracovat v 50. letech, jeho vývojem byla pověřena společnost McDonnell Aircraft, první let se uskutečnil v roce 1958, stroj byl o dva roky později zařazen do služby amerického námořnictva, v roce 1963 jej už mohlo využívat letectvo. Mezi nepopiratelné výhody letounu patří velký tah motorů, rychlost (ustanovil mnoho rekordů na přelomu 50. a 60. let) a robustní konstrukce. Na druhé straně stroj měl také slabinu, a tou byl chybějící zabudovaný letecký kanon.

Krátkou dobu, právě když vznikal tento letoun, armádní doktríny předpokládaly, že pro letecký boj odehrávající se v nadzvukových rychlostech bude kanón zbytečný a neúčinný. Proto se také věnovala malá pozornost výuce pilotů v manévrovaném boji. Nakonec však letoun přece jen kanonem osazen byl, a to šestihlavňovým M61A1 Vulcan ráže 20 mm, protože ve válce ve Vietnamu Phantomy utrpěly zpočátku nemalé ztráty, kdy je sestřelovaly sovětské MiGy.

Phantomy odváděly skvělou práci při útocích na pozemní cíle, nicméně letoun mohl být využit také při průzkumu. Cestovní rychlost stíhače činila 941 km/h, maximální 2 389 km/h, dolet 3 065 km a dostup 18 975 m. Zajímavá byla na letounu také výzbroj. F-4 mohla nést až 8 480 kg zbraní na 9 externích závěsnících, klasické a kazetové bomby, laserem naváděné bomby, rakety vzduch-země, protilodní střely, ale i jaderné zbraně – B28EX, B61, B43 a B57. Arzenál letounu tak byl vskutku rozmanitý.

Ve Vietnamu proti sovětským MiGům

Pokud hovoříme o nasazení Phantomu, čekala jej v první řadě horká vietnamská půda, kde se prosadil asi nejvýrazněji. První bojový let vykonal letoun 5. srpna 1964 a následovalo mnoho dalších. Nasazení mělo jasný účel – letouny měly vybojovat vzdušnou nadvládu na vietnamském nebi a zároveň měly být použity pro likvidaci vybraných pozemních cílů. Ve Vietnamu se pak americké letouny pravidelně utkávaly se sovětskými stroji MiG-17, MiG-19 či MiG-21. A vedly si velmi dobře.

Do historie vstoupili především poručík Randall H. Cunningham a poručík William P. Driscoll, kteří 10. května 1972 sestřelili 3 letouny MiG-17. Americké námořnictvo během konfliktu nasazovalo verze F-4B, F-4J a F-4N. Posádky těchto letounů si nárokují 57 vítězství ve vzdušných soubojích při vlastní ztrátě 71 Phantomů v boji (5 z nich sestřelily nepřátelské letouny, 13 protiletecké řízené střely a 53 palba protileteckého dělostřelectva a ručních zbraní). Dalších 54 Phantomů bylo ztraceno při nehodách.

Na konci války ve Vietnamu začaly Phantomy nahrazovat stroje F-14 Tomcat. Do roku 1983 byly všechny letouny F-4N kompletně nahrazeny letouny F-14 Tomcat a v roce 1986 byly poslední F-4S nahrazeny stroji F/A-18 Hornet. To neznamenalo konec Phantomů ve službě. Velkým zahraničním odběratelem Phantomů byl Izrael. Izraelské F-4 byly nasazovány během arabsko-izraelských válek a hlavně během jomkipurské války v roce 1973. A nutno dodat, že se v těchto konfliktech více než osvědčily.

Phantomy proti Saddámovi

Ani v novodobých podmínkách se Phantomy neztratily, byť už zdaleka nepatřily k nejmodernějšímu technickému výkvětu. Irácký nepřítel je tak mohl spatřit během války v Zálivu v letech 1990–1991 proti diktátorovi Saddámu Husajnovi, kdy Phantomy plnily roli průzkumných letounů a strojů, které byly určeny k umlčování protivzdušné obrany formou radioelektronického boje.

Phantomy byly ze služby vyřazeny až po 36 letech služby, v roce 1996. Celkem jich bylo vyrobeno přes 5 000 kusů. Ve službě je i nadále má například Írán, ten svého času provozoval kolem 250 letounů. Letoun používala v minulosti i Austrálie, Egypt či Velká Británie. Phantomy si vybojovaly vynikající reputaci hlavně ve válce ve Vietnamu, ale i potom byly platnými posilami v jiných konfliktech a letectvech jiných států.

