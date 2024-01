V letadle hrozil bombou. Není to váš soused? Chlap vzal výkupné, vyskočil padákem a zmizel

Byla středa 24. listopadu 1971, den jako každý jiný. Když si muž jménem Daniel Cooper koupil jednosměrnou letenku z Portlandu do Seattlu za dvacet dolarů, nikdo tomu logicky nevěnoval pozornost. Proč také, proč by měl být právě tento nudně vypadající chlápek v obleku a v hnědých botách něčím zajímavý? Jenže on byl, o čemž už se měli zanedlouho přesvědčit zejména cestující letu 305 společnosti Northwest Airlines.

Choval se klidně, letuška neměla o ničem tušení

Bohužel tenkrát ještě nebyly kontroly na letišti tak důkladné jako dnes, tím spíš na vnitrostátních letech. Cooperova papírová taška a kufřík tak nikoho neznepokojovaly. Těsně před odletem si u personálu objednal bourbon se sodou a pohodlně se usadil do křesla. Byl to začátek kriminálního dramatu s koncem, který je dodnes předmětem sporů a dohadů.

Následující události jsou většinou popisovány naprosto přesně. Nakonec, kolem bylo mnoho lidí, kteří mohli situaci sledovat a následně vylíčit. Cooper podle očitých svědků předal letušce papírek, který si mladá žena nejprve jen strčila do kapsy. Cooper ji však podle všeho napomenul, aby se na vzkaz podívala. „Mám bombu,“ řekl s tím, že je umístěna v jeho kufříku, a poprosil ji, aby si vedle něj sedla.

Nežertuji, bombu klidně odpálím

Ukázal jí jakýsi systém plný drátků a požádal ji, aby si začala psát to, co jí nadiktuje. Následně pak vše měla odnést kapitánovi. Znění jeho vzkazu bylo takovéto: „Žádám 200 tisíc dolarů do pěti odpoledne v hotovosti pouze ve dvacetidolarových bankovkách. Vše vložte do batohu. Dále chci dva padáky dozadu a dva dopředu. Jakmile přistaneme, na místě bude připraveno palivo k doplnění. Nežertuji, bombu klidně odpálím.“

Policisté včetně agentů FBI se samozřejmě ihned pustili do pátrání po totožnosti muže. Zjistili základní věci jako jeho jméno a místo, odkud přijel, to ale bylo téměř vše. Zároveň nashromáždili požadované výkupné z několika bank v Seattlu, místní policie zajistila padáky z parašutistické školy.

Zmizel a už ho nikdo neviděl

Když se únosce přesvědčil, že jsou jeho podmínky splněny, všichni cestující a část posádky směli vystoupit. Po doplnění paliva on a posádka nezbytná k provozu letadla naplánovali kurz do města Mexika. Když se stroj vznesl, Cooper byl podle následujících vyprávění stále neuvěřitelně v klidu. Dal si něco k pití a pak si nasadil sluneční brýle, které se staly legendárními. Někde mezi Seattlem a Renem pak vyskočil ze zadní části letadla spolu s penězi.

Samozřejmě se okamžitě rozběhlo pátrání po celých USA. Dodnes ale není ukončeno, ba co víc, kriminalisté v podstatě netuší, kdo byl chlapík, který odpálením bomby hrozil, protože jeho identita byla falešná. FBI byla namydlená a tím, jak stopa chladla, bylo více než jasné, že ho nikdo nikdy nechytí. Dnes může žít prakticky kdekoli, podle některých teorií je pravděpodobné, že zmizel ze Spojených států. Co když je to váš soused? Nebylo by to poprvé ani naposledy, kdy lidé neměli tušení, vedle koho žijí.

Zdroje: parade.com, fbi.gov, biography.com

