Glosa: Fico se dere k moci s fašisty v zádech. „Českého Fica“ hraje Jindřich Rajchl

Robert Fico a jeho strana Smer, to byla v ještě nedaleké minulosti kombinace téměř zaručeného úspěchu. Fico dokázal vyhrát se stranou Smer dokonce čtyřikrát volby a zařadil se v rámci Evropy k nejúspěšnějším politickým lídrům. Slovensko čekají na podzim předčasné volby a právě Fico patří znovu k horkým kandidátům na vítězství. Tentokrát se však už úspěšný politik neprezentuje jako představitel tradiční západní levice, ale zcela opačně, tedy jako radikální či extrémní národovec, který se navíc čím dál více propůjčuje kremelské propagandě.

Rajchl jako „český Fico“

Významné styčné body s Ficem pak můžeme vidět i u předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla. Pokud sledujeme vývoj na Slovensku a Ficovu horečnou aktivitu, která směřuje nezadržitelně znovu k moci, pak na české scéně se jako „český Fico“ profiluje Jindřich Rajchl, aktivista a předseda strany PRO. Ten svolává proruské demonstrace, poslední byla před týdnem na Václavském náměstí.

Rajchl se však vyhraňuje jako umírněnější zastánce toho, co zastává Fico, ať už jde o konec vojenské pomoci Ukrajině, či negativní postoj k očkování. Rajchl si také dává pozor na to, aby nevystupoval jako vyloženě proruský politik, ale snaží se své postoje, jež ve svých důsledcích směřují k Východu, šikovně maskovat. Byť to Rajchl nepřizná, jeho demonstrace navštěvují, stejně jako je tomu u Fica, lidé, kteří mají blízko ke krajně pravicové scéně. Důležité ovšem je, že kromě toho, že nesnášejí Fialovu vládu, jsou antisystémově naladěni. Nakonec, každý hlas pro Rajchla se hodí.

Nicméně, Slovensko je – na rozdíl od ČR – v radikálnosti dál. A podle toho také vypadá politická scéna, jež je nenávistnější a – můžeme říct – ještě více zaměřená na hru s nízkými pudy voličů. Fico, ač to veřejně nepřizná, jde proti prozápadnímu směřování Slovenska a nenáviděné prezidentce Zuzaně Čaputové, kterou on i jím vedený Smer s oblibou ostřelují. Proruská služba Putinovi je zde více než zřejmá a Fico se k prezidentovi, který zavelel 24. února 2022 k útoku na Ukrajinu, nepřímo hlásí. Přebírá rovněž kremelské narativy, které se týkají právě důvodu ruské vojenské agrese.

Můžeme říct, že předseda Smeru se cíleně nese na kremelské vlně a slovenským voličům toto spojení – s drobnou nadsázkou řečeno – náramně vyhovuje. Není asi náhodou, že podle průzkumu zveřejněného v září minulého roku si celkové vítězství Ruska přeje více než polovina slovenských respondentů.

S fašisty v zádech

Fico rovněž těží z toho, že slovenská generální prokuratura jej zbavila obvinění ze založení zločinecké skupiny, takže se může pasovat do role mučedníka a svést vinu na současný politický establishment, který chce na podzim vystřídat. A jako by to nestačilo, Fico pošilhává při možném sestavování příští vlády také po slovenské fašistické scéně. Jako možný spojenec se totiž rýsuje krajně pravicová Republika, která stoupá ve voličských preferencích. Shoda mezi stranami Smer a Republika je v podstatných věcech zřejmá – oba politické subjekty odmítají další vojenskou podporu Ukrajině, odmítají i očkování a v řadě ohledů mají podobný či dokonce stejný slovník.

A také je zde faktor agrese, na niž Fico vsadil především. Je daleko útočnější než předtím, bere si do úst novináře a již zmíněnou slovenskou prezidentku a všechny častuje velmi ostrými výrazy. Na tuto verbální agresi rovněž slovenská politická scéna po několika otřesech slyší.

Fico se tak dere opět k moci a proruská karta, nestabilní a zjitřené slovenské politické prostředí, spojení s fašisty a verbální agrese mu v tom zajisté pomáhají. Kdo by to byl řekl, že levicový politik Fico se může spojit s krajně pravicovou reprezentací. Na Slovensku to evidentně možné je.

Zdroje: redakce, irozhlas, Česká televize

