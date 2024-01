Referenda jako Babišův nový útok na koalici. A také na Okamurovy voliče

Hnutí ANO přitvrzuje ve své populistické politice a odporu vůči vládní koalici v čele s premiérem Petrem Fialou. Hnutí ANO rozvinulo novou „ofenzivu“ v podobě referend k několika bodům, které považuje ze svého pohledu za stěžejní.

Referendum, kam se podíváš

Korespondenční volbu zpochybňuje a považuje ji za protiústavní, přitom ještě Babišova vláda ji v programovém prohlášení z předchozího volebního období měla. Důvod náhlého obratu je zcela jednoduchý. Hnutí ANO si udělalo interní průzkum, z něhož vyplývá, že Češi žijící v zahraničí by v drtivé většině volili strany vládní koalice a naopak obě opoziční strany by získaly zanedbatelné procento hlasů.

Evropský migrační pakt pak pro změnu Babiš vykresluje jako pozvánku běženců do Evropy. Nicméně migrační pakt neobsahuje povinné kvóty, ale povinnou solidaritu, což znamená, že členské státy budou sice muset v otázce migrantů pomáhat přetíženým zemím EU, ale mají možnost, jakým způsobem to udělat.

Referendum má dále proběhnout o přijetí eura, proti němuž nyní sice hnutí ANO vystupuje, nicméně již v roce 2009 se pro jeho přijetí Babiš vyslovil.

Tahanice o Okamurovy voliče?

Referenda v režii hnutí ANO však nemají jen „obnažit“ vládní koalici před „autoritativním soudem lidu“, ale také v dlouhodobější perspektivě zřejmě cílí na Okamurovy voliče. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš již před několika měsíci dal k nelibosti Tomia Okamury najevo, že má zájem lovit ve voličských vodách SPD. Referendum prosazuje hlavně SPD, protože tím prý posiluje prvky přímé demokracie. Hnutí ANO však nyní vzalo SPD vítr z plachet předložením ústavního zákona ke čtyřem zásadním oblastem.

Babišova referenda jako vábnička pro voliče SPD

I když to může na druhou stranu vypadat, že Babiš je s Okamurou někdy na kordy, pravdou zůstává, že programy obou hnutí se v řadě bodů překrývají, není tudíž ani po dalších parlamentních volbách vyloučena vláda buď s přímým zapojením zástupců SPD, nebo s jeho tichou podporou. Vztahy přes stálý konkurenční boj zůstávají pragmatické.

Voliči se mezi SPD a hnutím ANO přelévají. Pokud by však hnutí ANO referenda náležitě zpopularizovalo a vzalo si toto téma za své, mohla by to být účinná vábnička pro nespokojené voliče SPD, kteří zatím hledají adekvátní politickou náhradu.

Zdroj: autorský komentář

KAM DÁL: Brusel chce zničit naši suverenitu, hřímá zase Okamura. Nikdy neřekne celou pravdu, jeho věrní ji nechtějí slyšet.