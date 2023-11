Brusel chce zničit naši suverenitu, hřímá zase Okamura. Nikdy neřekne celou pravdu, jeho věrní ji nechtějí slyšet

Předseda SPD Tomio Okamura postavil svou politickou kariéru na mnoha cílených překrucováních, polopravdách a vyložených lžích. Označení Bruselu za jakýsi „novodobý žalář národů“, který likviduje cíleně suverenitu členských zemí, patří už k obvyklému koloritu demagogického arzenálu tohoto politika.

Nyní na svém facebookovém účtu uvedl, že právě v Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity naší země. „Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval minulý týden návrh změn zakládajících smluv EU, podle kterého by mělo být zrušeno právo veta členských států (tedy zásada jednomyslnosti) při hlasování a rozhodování v orgánech EU,“ napsal Okamura.

Hra na nízké pudy

Hrozba ztráty suverenity je pouze dalším z pseudoargumentů, kterými Okamura „krmí“ své voliče a v pravidelných dávkách u nich vybičovává nízké pudy a především strach. EU nechce ničit suverenitu členských zemí, protože to určitě není jejím cílem. Je dobré Okamurovi připomenout, že tím, že jsme se stali v roce 2004 dobrovolně a na základě referenda, které chce tolik tento politik mimochodem prosadit na všech úrovních, plnoprávným členem EU, musí ČR z logiky věci odevzdat část svých pravomocí Bruselu. Jinak by tento nadnárodní celek nemohl fungovat a byl by neudržitelný. To je jasné, stejně jako by nemohla v roce 1968 fungovat československá federace, kdy obě národní republiky odevzdaly část svých pravomocí federaci. To však není konec svrchovanosti ČR, jak to mylně Okamura vykládá, ani zničení suverenity, ale jen delegování části pravomocí.

Příznačné pro něho je, že v případě EU vyjmenovává jen její nevýhody, nikdy veřejně nesdělí výhody této organizace, které objektivně převažují. A jaké to tedy jsou? Například jednotný evropský trh, volný pohyb osob a zboží, evropské dotace – čističky, hřiště nebo kanalizace v menších městech či vesnicích jsou právě z EU, zvýhodněné půjčky od Evropské investiční banky, v neposlední řadě je ČR stále čistým příjemcem a od EU více dostává, než sama přispívá. Jen pro informaci: Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, získala již přes 1 bilion korun. To samozřejmě Okamura taktně před svými voliči, jejichž rozhled není nejširší, zamlčel.

Co (ne)chtějí slyšet voliči

Předseda SPD chce vystoupit z EU, čímž se nijak netají, a zde je třeba varovat právě jeho voliče, většinou sociálně níže postavené, kteří by na opuštění evropského společenství nejvíce tratili. Velká Británie to jasně potvrdila svým odchodem z EU. A zde opět tvrdá data: každá britská domácnost přišla odchodem ostrovního království z EU o zhruba 10 000 liber, sama Velká Británie pak počítá těžké ztráty spojené se zastavením obchodních investic, které činí skoro 30 miliard liber. Proto mnozí Britové, kteří dali svůj hlas v referendu v roce 2016 pro vystoupení země z EU, začínají litovat svého rozhodnutí, protože právě oni v jeho důsledku objektivně zchudli.

Vystoupení ČR z EU by tak jednoznačně zasáhlo sociálně slabé vrstvy, tedy převážně Okamurovy voliče. Chtít opustit mezinárodní instituci, jež je stabilní kotvou, která nám přináší navíc řadu benefitů, které nejsou na první pohled vidět, ale v každodenním životě běžnému člověkovi pomáhají, je hazard a nezodpovědnost.

Okamurovy jednostranné útoky na naše členství v EU jsou velmi zdatně překroucenou skutečností, která je navíc pečlivě zabalena do líbivého národoveckého hávu. Je na vládní koalici, aby pravidelně a transparentně ukazovala občanům primárně výhody EU, o něž bychom v případě vystoupení z ní nadobro přišli.

