Princip, že v ANO nemám právo na názor, akceptovat nešlo. S Babišem jsem se neloučil, říká Ivo Vondrák

Když Andrej Babiš kandidoval v loňském roce na prezidenta České republiky, Ivo Vondrák dal hlas Petru Pavlovi. To asi nejlépe vypovídá o vztahu těchto dvou vlivných mužů. „Babiš na mě měl složku,“ řekl někdejší hejtman Hospodářským novinám. Z korunního prince a místopředsedy hnutí ANO se tak velmi rychle stala nechtěná „koule na noze“.

Směřování ANO nesplnilo mé očekávání

Tím spíš že si Vondrák nebral servítky a Babiše například označil za chaotika a člověka, který pro hlasy voličů udělá prakticky cokoli. Rezultát byl logický, Ivo Vondrák opustil své funkce, stejně jako hnutí. „Udělal jsem tečku za obdobím, které pro mě bylo z pohledu působení v pozici hejtmana velmi tvůrčí, byť náročné,“ vysvětil v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

Politika ANO na národní úrovni se podle Vondráka začínala ubírat směrem, se kterým nesouhlasil. Tedy daleko od středopravicové orientace. „Nebyl to chvilkový pocit, kumulovalo se to ve mně dlouho. „Směřování hnutí bylo v rozporu s představami a očekáváními, které jsem měl v době, kdy jsem do politiky vstupoval.“

S odstupem času, řešil byste něco jinak, dělal některé jiné kroky?

Asi za největší chybu považuji to, že jsem se stal členem předsednictva. Má představa, že budu moci ovlivnit ANO směrem k vstřícné a konstruktivní politice orientované na středopravicového voliče, se ukázala jako lichá. Byla to, bohužel, idealistická úvaha, kterou jsem nemohl naplnit. Chtěl bych však říci, že idealismus nepovažuji za slabost, naopak.

Jaké bylo rozloučení s ANO, loučil jste se s hnutím nebo i s Andrejem Babišem?

Nebyl důvod se loučit na žádné straně. Princip, že „nemám právo na svůj názor“, který zazněl na posledním parlamentním klubu hnutí ANO, mě jen utvrdil v potřebnosti udělat už dříve zmíněnou tečku. A jsem s tím oukej ;). Každý máme své nastavené hodnoty a pro mne je klíčová vnitřní integrita.

Mají členové hnutí ANO subjektivitu, nebo jsou „na provázku“ pana předsedy?

Budu mluvit jen a jen za sebe. Měl jsem svou politickou autonomii. V okamžiku, kdy byla narušena, nebylo jiné cesty než za touto minulostí udělat tečku.

Zvažoval jste i konec politické kariéry?

Ano, zvažoval. Vracím se do politiky z prostého důvodu a tím je obava o budoucnost našeho kraje. Nicméně jsem také zpět na své alma mater a dělám odborné věci, které mě ohromně baví. Je to velmi osvobozující v tom, že politiku mohu dělat, ale na rozdíl od celé řady jiných „profesních“ politiků na ní nejsem existenčně závislý.

Založil jste nové hnutí. Proč?

Nejprve jsme vytvořili klub zastupitelů kraje Otevření a konstruktivní, ale hnutí, které zakládáme, se oficiálně bude jmenovat Osobnosti pro kraj, tedy O.k. Jsme přesvědčeni, že je v politice třeba říkat, jak se skutečně věci mají, být otevřenými, nikoliv populistickými a neříkat pouze to, co nám přinese politické body. Myslíme si, že politika je především o architektuře změny, vizích, a nikoliv jen o střetu, který už dávno přesahuje meze slušnosti a vstřícnosti.

Proč by vás měl občan volit, co nabízíte jiného než stávající politické subjekty?

Odbornost a kompetence, které budou základem slušné a především reálné politiky. Chceme pokračovat ve změnách, které jsme v kraji nastartovali, a pokud uspějeme, tak je budeme chtít rozšířit i na národní úrovni.

Na jakých idejích chcete vaši politiku stavět?

Na principech liberálního paternalismu, jehož podstatou je ukazovat cestu, kudy se chceme ubírat, a orientovat lidi tímto směrem. Musí to ale být jejich svobodné rozhodnutí, kterou z nabízených cest si vyberou.

Jaký máte tým, s kým do dalšího politického boje jdete?

Součástí týmu zakládajících členů jsou především lidé z klubu zastupitelů, kteří opustili ANO. Máme v našich řadách úspěšného podnikatele a další mladé lidi, kteří se v minulosti podíleli na strategických dokumentech kraje. Dáváme dohromady další podporovatele a chceme, aby se podíleli na krajské politice. Chceme, aby žádný námět, který má smysl, nezapadl.

Kde vidíte svoji politickou budoucnost?

V daný okamžik jsem byl navržen za lídra naší společné kandidátky se Starosty do krajských voleb. Takže odpověď je velmi jednoduchá: pokračovat v tom, co jsme započali.

