Zločinecké trio dopadli v Egyptě. České gangy už pomalu nemají kam utéct
Dlouho si mysleli, že jsou v naprostém bezpečí, a užívali si egyptského slunce. Idyla jim ale skončila ve chvíli, kdy byli zadrženi přímo na letišti. Ukazuje se, že úniková cesta do Egypta pro další české delikventy definitivně končí.
Kam utíkají zločinci, když už je jim Česko malé? Donedávna to byla Jižní Amerika nebo Dálný a Blízký východ. Tentokrát byl útěk trojice deviantů do Egypta marný. Vrazi sice uprchli z Česka, ale v roce 2022 byli dopadeni a vráceni zpět. Kdyby byli více obezřetní, Policie ČR by je nikdy nevystopovala.
Egypt – země zaslíbená
Několik let se trojice českých zločinců ukrývala v arabském světě – v Egyptě. Díky trpělivé a pečlivé práci kriminalistů a spolupráci s egyptskými bezpečnostními orgány se podařilo nalézt tu správnou stopu. Trvalo to sice pár let, ale nyní již pachatelé sedí za mřížemi. „V tomto konkrétním případě byla spolupráce s kolegy v Egyptě velmi dobrá a jak zadržení, tak extradice do ČR byly mimořádně rychlé,“ vysvětluje kpt. David Schön, tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky. Ačkoliv dopadení v Egyptě proběhlo celkem rychle a nedošlo k žádnému zranění, na řadu přišly přece jenom střelné zbraně. Další okolnosti případu policie odmítá z taktických důvodů sdělit.
Trojice pachatelů mohla žít v české komunitě v Egyptě šťastně až do smrti, kdyby byla opatrnější. Jeden z mužů se zde dal totiž na podnikání a založil si potápěčskou školu, což pomohlo kriminalistům hnízdo zločinecké trojice dlouhodobě monitorovat. „K zadržení došlo v Hurghadě a u všech zadržených již šlo o dodání do výkonu trestu, tedy nebylo třeba žádné následné rozhodnutí soudu,“ dodává Schön.
Vražda, drogy, zbraně a podvody
Dva muži a jedna žena se vážně provinili proti zákonu. Kromě vraždy spáchali trestný čin nedovoleného ozbrojování a drogovou trestnou činnost. Dopadená žena byla odsouzena také za zpronevěru a podvod. „Jeden z pachatelů byl odsouzen Krajským soudem v Praze, druhý muž byl odsouzen Okresním soudem ve Svitavách a žena byla odsouzena Okresním soudem v Břeclavi,“ uvádí Schön. Jelikož všichni tři utekli do země, kde zůstali relativně v bezpečí, byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Následná komunikace Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a tzv. Air Marshalovy cizinecké policie vyústila k akci, kdy došlo k letecké eskortě a hladkému průběhu letu do vlasti.
Již není kam utéct
Jelikož bezpečnostní složky ČR navázaly kontakty s egyptskou policií s vidinou dlouhodobé spolupráce, tato arabská země pomalu přestává být rájem pro české emigranty, kteří zde hledají útočiště před spravedlností. Egypt ale není jediný stát, který přestal být pro české zločince bezpečný. Z této pomyslné mapy postupně mizí i jiné země. Začínají se sem řadit i další exotické kraje jako třeba Keňa, Filipíny nebo Indonésie.
Egypt byl dlouhodobým útočištěm pro dva muže a jednu ženu, kteří chybili a snažili se vyhnout trestu. Toto místo se pro ně naštěstí stalo jen dočasnou zastávkou. Na tomto případu je jasně vidět, že když policie různých zemí spolu komunikují, zločinci nemají šanci, i kdyby si vybrali sebeexotičtější destinaci.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: V pražském Sherwoodu agresoři obtěžovali ženu. Už je chytli, ale soud ještě nezačal.