Zločinecké trio dopadli v Egyptě. České gangy už pomalu nemají kam utéct

Trio zločinců se dlouhá léta ukrývalo v Egyptě. Nakonec byli provinilci dopadeni v Hurghadě
Trio zločinců se dlouhá léta ukrývalo v Egyptě. Nakonec byli provinilci dopadeni v Hurghadě
zajímavost

Dlouho si mysleli, že jsou v naprostém bezpečí, a užívali si egyptského slunce. Idyla jim ale skončila ve chvíli, kdy byli zadrženi přímo na letišti. Ukazuje se, že úniková cesta do Egypta pro další české delikventy definitivně končí.

reklama

Kam utíkají zločinci, když už je jim Česko malé? Donedávna to byla Jižní Amerika nebo Dálný a Blízký východ. Tentokrát byl útěk trojice deviantů do Egypta marný. Vrazi sice uprchli z Česka, ale v roce 2022 byli dopadeni a vráceni zpět. Kdyby byli více obezřetní, Policie ČR by je nikdy nevystopovala. 

Egypt – země zaslíbená

Při hledání provinilců sehrála roli Federal Air Marshal Service – jedná se o hlavní složku TSA, kde „Federální letečtí maršálové chrání dopravní systém země a poskytují podporu vymáhání práva všem druhům dopravy,“ jak uvedl letecký maršál Noel Curtin.

Několik let se trojice českých zločinců ukrývala v arabském světě – v Egyptě. Díky trpělivé a pečlivé práci kriminalistů a spolupráci s egyptskými bezpečnostními orgány se podařilo nalézt tu správnou stopu. Trvalo to sice pár let, ale nyní již pachatelé sedí za mřížemi. „V tomto konkrétním případě byla spolupráce s kolegy v Egyptě velmi dobrá a jak zadržení, tak extradice do ČR byly mimořádně rychlé,“ vysvětluje kpt. David Schön, tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky. Ačkoliv dopadení v Egyptě proběhlo celkem rychle a nedošlo k žádnému zranění, na řadu přišly přece jenom střelné zbraně. Další okolnosti případu policie odmítá z taktických důvodů sdělit. 

Trojice pachatelů mohla žít v české komunitě v Egyptě šťastně až do smrti, kdyby byla opatrnější. Jeden z mužů se zde dal totiž na podnikání a založil si potápěčskou školu, což pomohlo kriminalistům hnízdo zločinecké trojice dlouhodobě monitorovat. „K zadržení došlo v Hurghadě a u všech zadržených již šlo o dodání do výkonu trestu, tedy nebylo třeba žádné následné rozhodnutí soudu,“ dodává Schön.

Vražda, drogy, zbraně a podvody

Dva muži a jedna žena se vážně provinili proti zákonu. Kromě vraždy spáchali trestný čin nedovoleného ozbrojování a drogovou trestnou činnost. Dopadená žena byla odsouzena také za zpronevěru a podvod. „Jeden z pachatelů byl odsouzen Krajským soudem v Praze, druhý muž byl odsouzen Okresním soudem ve Svitavách a žena byla odsouzena Okresním soudem v Břeclavi,“ uvádí Schön. Jelikož všichni tři utekli do země, kde zůstali relativně v bezpečí, byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Následná komunikace Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a tzv. Air Marshalovy cizinecké policie vyústila k akci, kdy došlo k letecké eskortě a hladkému průběhu letu do vlasti. 

Již není kam utéct

Jelikož bezpečnostní složky ČR navázaly kontakty s egyptskou policií s vidinou dlouhodobé spolupráce, tato arabská země pomalu přestává být rájem pro české emigranty, kteří zde hledají útočiště před spravedlností. Egypt ale není jediný stát, který přestal být pro české zločince bezpečný. Z této pomyslné mapy postupně mizí i jiné země. Začínají se sem řadit i další exotické kraje jako třeba Keňa, Filipíny nebo Indonésie.

Egypt byl dlouhodobým útočištěm pro dva muže a jednu ženu, kteří chybili a snažili se vyhnout trestu. Toto místo se pro ně naštěstí stalo jen dočasnou zastávkou. Na tomto případu je jasně vidět, že když policie různých zemí spolu komunikují, zločinci nemají šanci, i kdyby si vybrali sebeexotičtější destinaci.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: V pražském Sherwoodu agresoři obtěžovali ženu. Už je chytli, ale soud ještě nezačal.

https://www.ctidoma.cz/clanek/zajimavosti/zlocinecke-trio-dopadli-v-egypte-ceske-gangy-uz-pomalu-nemaji-kam-utect-79986
reklama
#smrt vražda #dopadení #egypt #krimi
Vstoupit do diskuse
reklama

Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Konec Borhyové na Nově! A tahle prsatá blondýna místo ní

Brzobohatý a jeho manželka na rozcestí? Rok od svatby a teď tohle!

Ivana Gottová a miliardář Tsoukernik: Pravda už musela ven!

Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Burešová končí s Forejtem kvůli svému ex? Tohle je dost vážné

Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem

„Chci Petru Pavlovi rozbít kamenem lebku a Fialu pověsit,“ hlásá Zdeněk Doleček, milovník Putina a dezinformátor

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů