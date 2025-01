Krycí jméno Mayer. Maniak, kterému novináři říkali profesor

Ivan Roubal se zločineckým pseudonymem Mayer skončil za mřížemi na doživotí za pět vražd, které se odehrály v první polovině 90. let. Polemizuje se, že výčet jeho kriminálních činů bude s největší pravděpodobností vyšší, jak se dočteme na policie.cz.

Pomsta byla sladká

Klíčová v celém případu byla loupež, která navedla policisty na správnou stopu. Při tomto trestném činu si vůdce gangu přezdíval Mayer. Jednalo se o Ivana Roubala. Do party najal dva Čechy a dva Ukrajince a šli na věc. Jako cíl si vyhlídli autopůjčovnu ZAPAP v Praze. Na první pohled to opravdu vypadalo jako loupež, ale pravým důvodem byla pomsta. Zavraždění Petr Kudrna a Peter Magdolen se prý hrubě provinili a to si zasloužilo tvrdý trest. Jejich smrt byla krutá a pomalá. Oběma Roubal uvázal smyčku kolem krku a spojil ji s provazy, které svíraly nohy pokrčené v kolenou. Všechny uzly pro jistotu utáhl a ti dva se postupně udusili. Jednalo se o popravu, která měla umlčet svědky předešlé vraždy.

Figuroval tu ještě muž Jiří Semerád, kterého Roubal nechal blahosklonně žít, ačkoliv mu smyčku udělal také, ale důkladněji ji neutáhl. „Lež, o tebe mi nejde. Vždyť tys mi vlastně nic neudělal,“ vyslovil Roubal na místě činu. Semerád sehrál jako svědek při soudním líčení klíčovou úlohu. „Při vyšetřování se jednalo o standardní postup, tedy ohledání místa činu, zjišťování svědků a výslechy osob. Pro identifikaci pachatele byla důležitá identifikace přeživšího poškozeného,“ vysvětluje mjr. Jan Daněk, vedoucí oddělení tisku Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Sežrala je prasata

První v pořadí celé série brutálních vražd byli Roubalův kamarád František Heppner a jeho milenka Nataša. Tehdy ještě nešlo o pomstu nebo umlčení svědků, ale pouze a jen o peníze. „Motivem činu byl finanční prospěch. Pachatel byl bezcitný,“ tvrdí Jan Daněk. Heppner si koupil statek a pilu za účelem podnikání a Roubal měl být jeho parťák. Heppner se dlouho ze svého nově nabytého vlastnictví netěšil, protože jeho společník ho usmrtil. Při dotazech, co je s Heppnerem, vždy Roubal tvrdil, že emigroval do Německa. To ale nic nemění na tom, že si Roubal některé věci z jeho majetku osvojil. Při soudním líčení se oháněl fotografií z Blesku, kde údajně leželi František a Nataša. Ve světlých chvilkách však tvrdil: „Oba jsou mrtví. Sežrala je prasata!“

Taxikář, podnikatel, restituent a pán z inzerátu

Oběti z autopůjčovny a jeho „přátelé“ nebyli jediné mrtvoly v Roubalových rukách. Pod jeho „popravčí mačetou“ zemřeli jednak taxikář a jednak podnikatel. V obou případech byly hlavním motivem peníze. Vždy si našel záminku, jak oběti vylákat na odlehlé místo, kde je pak zavraždil. Tělo taxikáře Vladimíra Strnada nalezli v septiku okálu v rozloženém stavu a zprvu bylo těžké ověřit jeho totožnost. Druhý zavražděný Václav Horký podnikal v oboru bižuterie a skla. Roubal mu dlužil hodně peněz a ani vlastně neměl v úmyslu dluhy zaplatit. Vyřešil to jednoduše –usmrtil ho. Ještě tu byl nepohodlný restituent Josef Suchánek, kterého Roubal okradl a zabil, jak se dočteme v knize Jaromíra Slušného Černá kniha českých bestiálních vrahů.

S obzvláštní chutí si Roubal vychutnal sadomasochistu Václava Dlouhého, který si dal inzerát a hledal někoho, kdo by mu ulehčil jeho osamocení. Když policisté našli mrtvolu, byl to pohled jen pro otrlé. Dlouhý ležel na zemi nahý a svázaný prádelní šňůrou. Tuto vražednou metodu později Roubal zopakoval při loupeži v autopůjčovně. Jelikož z bytu zmizela řada cenných věcí jako šperky a pornokazety, kriminalisté usoudili, že šlo o trestný čin, a nikoliv o sebevraždu nebo následek samoškrcení kvůli úchylce mrtvého.

Zazvonil zvonec a Pohádky byl konec

Roubala nakonec spravedlnost dohonila a dostal výjimečný trest. Na počátku všeho byla osudná koupě statku „Pohádka“ v obci Čachrov-Javorná na hranici s Německem. Roubal věřil, že tu zbohatne, ale opak byl pravdou. Dostával se stále do větší bídy, a proto viděl jako nejlepší možnost vraždit pro peníze.

Po jeho dopadení a obvinění trval soud několik let a padlo několik rozsudků. Dokonce ho jednou propustili na svobodu, ale velmi brzy ho zase zadrželi a poslali zpět do cely. Do konce celého procesu zapíral a všechny ujišťoval o své nevině. „V průběhu trestního řízení komplikoval vyšetřování a využil všechny nástroje k oddálení konečného rozsudku,“ uvádí Jan Daněk.

Možná chtěl Roubal žít poctivý život, ale okolnosti a velké chyby jej dovedly tam, kam ho dovedly. Někdy není některým lidem pomoci, ačkoliv by i oni sami chtěli. Zkrátka osud je neúprosný a jsou bohužel lidé, kteří se rozhodnou vraždit.

