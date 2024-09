Zamilovaný Arab vraždil s rozmyslem. A pak byl vzorný vězeň

Byla to láska jako trám, ale pouze jednostranná. Mladík z Blízkého východu se nechtěl smířit s krachem vztahu, a tak zvolil krajní řešení. Vraždil. Vše si předem pečlivě rozmyslel a po činu bylo všude plno krve. Bylo jasné, kdo je viník, ale nalézt ho nebylo tak snadné.

Seznámili se v Londýně, kam Ilona vycestovala na taneční pobyt. Nuarím Zirukí se do ní bezhlavě zamiloval. Z její strany však city nebyly tak žhavé. Láska brzy narazila na zásadní trhliny, což vedlo k nevyhnutelnému rozchodu. Důvodem byly hlavně rozdílné kulturní názory nejen na vztahy a partnerství.

Zamilovaný vrah

Dívka po návratu do vlasti na svůj zahraniční flirt trochu pozapomněla a našla si jiného chlapce. Jinak tomu bylo s Nuarímem. Ten byl do ní pořád blázen a přemluvil ji k poslednímu osudnému setkání v Praze, kde ji ubodal nožem v bytě jejího otce.

Protože si uvědomil, že mu již nikdy nebude plně náležet, dospěl k rozhodnutí, že ji zabije, aby nikomu jinému nepatřila. Spáchal vraždu s rozmyslem, o které se píše v trestním zákoníku: „Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.“

Dostatek důkazů pro policii

Několik hodin po vraždě objevil dívku v bytě její otec, kterému bylo hned jasné, kdo vraždil. Usvědčil ho hlavně nůž koupený v obchodním domě, kde jej snímala kamera, a také krvavý svetr odložený do popelnice. Na místě činu nalezli policisté i fotografii Ilony a Nuaríma pořízenou těsně před vraždou. Ve vyšetřování hrály velkou úlohu také fotky z letiště zachycující vraha při nástupu do letadla směrem Dublin.

To, že cestoval inkognito na falešný pas, ztížilo vyšetřovatelům práci. Později díky údajům z platební karty, ze které zaplatil poslední večeři před vraždou, se podařilo ověřit vrahovu totožnost. Když na vraha vydali mezinárodní zatykač, trvalo sedm let, než jej dopadli. Teprve pak putoval za mříže na 12 a půl roku.

Ve vězení sekal latinu

Může poděkovat své lítosti nad ohavným činem a vzornému chování ve vězení, že pobyl v cele o rok a půl méně. Ve vězení se z něho stal nový, lepší člověk. „Chci na to zapomenout, chci začít znovu. Bude mě to trápit do konce života,“ projevil lítost násilník v knize Jitky Kačánové Slavné české mordy.

Při odchodu z výkonu trestu soudce a psychologové usoudili, že se polepšil a má všechny předpoklady pro spořádaný život. Navíc pachatelovi alžírští příbuzní se za něj zaručili a přislíbili mu pomoc při hledání práce a bydlení. Zkrátka stal se z něho napravený hříšník.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (J. Kačánová: Slavné české mordy, trestní zákoník)

