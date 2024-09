Nejhorší zločin na dětech v Česku. Krkavčí matka zabila čtyři potomky, tvrdí, že si nic nepamatuje

Je to jeden z nejbrutálnějších případů české kriminalistiky. V obci v Širokém Dole na Pardubicku žila Romana Zienertová s partnerem a čtyřmi dětmi vcelku spořádaný život. Žena, která ale měla poměrně temnou minulost, jednoho dopoledne své děti brutálně zavraždila. Pravé důvody hrůzného činu se zřejmě nikdy nedozvíme kvůli bizarní lži, kterou na doživotí odsouzená matka neustále opakuje.

„Když jsem vstoupil do obývací kuchyně, viděl jsem na zemi dětské tělíčko v krvi. Nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem dveře zavřel a jel na policii do Poličky,“ zněla výpověď zoufalého otce nejstaršího syna Romany Zienertové pro Blesk. Jaroslav Š. žil s rodinou v pronajatém domě v Širokém Dole na Svitavsku pouhých několik dní. Podle sousedů působili jako úplně normální rodina. Jednoho dne ale matka čtyř dětí spáchala čin, který v malé obci děsí lidi dodnes. Její příběh přinesli i autoři podcastu Opravdové zločiny, kteří uvedli, že kromě Dany Stodolové je Zienertová jedinou ženou odsouzenou v Česku na doživotí.

Děti podřezala

Romana Zienertová se 2. září 2011 zřejmě rozhodla, že spáchá i se svými dětmi takzvanou rozšířenou sebevraždu. Tři menší nechala doma, nejstaršího osmiletého chlapce poslala na nákup, aby jí v hrůzném činu nepřekážel. Nejmladší holčičce přitom byly pouhé dva měsíce. Tu zabila jako první, poté následovaly dvě starší děti ve věku dvou a čtyř let. Všechny tři děti měly podřezaná hrdla. Osmiletý syn zemřel po krátkém boji a neskutečné hrůze, kterou musel prožívat, když viděl mrtvá těla svých sourozenců. Poté vztáhla ruku na sebe.

Chtěla si vzít i svůj život

„Nejdřív si chtěla podřezat žíly, ale podle zdravotníků ty rány nebyly tak hluboké. Ona se neporanila tak vážně, aby vykrvácela,“ říká o následných událostech Václav Janata v podcastu Hlasy zločinu. Následně se vražedkyně pokusila oběsit, ani to se jí ale nepovedlo a záchranáři ji s vážnými zraněními letecky přepravili do nemocnice, kde ji zachránili. Ze svých činů se tak mohla zpovídat u soudu.

Tam přišla s obhajobou, která se dala čekat. Podle svého tvrzení si nic nepamatovala. „Já vůbec nevím, pro mě to je neskutečné a nepochopitelné, nedovedu si představit, že bych někdy někomu ublížila, natož děckám,“ řekla u krajského soudu. Dokonce tvrdila, že zapomněla i na svůj předchozí život a nepamatuje si, že měla děti či partnera. U soudu pak dokonce předstírala i mdloby.

Znalci matčinu teorii strhali

Znalci ale matce na špek neskočili. Její tvrzení o ztrátě paměti označili za naprosto nesmyslné a řekli, že matka si na celou událost musí velmi dobře pamatovat. Nezdálo se jim ani to, že by zapomněla i velkou část předchozího života, s podobnou praxí se znalci nesetkávají. Žena, která měla pochybnou drogovou minulost, tak podle znalců zvolila rozšířenou sebevraždu jako únik před problémy s jejím tehdejším partnerem a otcem nejmladší holčičky.

Sebevražda jako únik

„Žila v nejistotě, měla strach o děti, měla konflikty s bývalým i tehdejším druhem. Zřejmě to vyhodnotila jako bezvýchodnou situaci,“ řekl podle Blesku soudní znalec Petr Stožický s tím, že bohužel i takový hrůzný čin se dá vyhodnotit jako únik před smutnou realitou. Romana Zienertová u soudu dostala 30. května 2013 doživotní trest. Je umístěna ve věznici v Opavě, s novináři nekomunikuje. O nové projednání svého případu může požádat nejdříve v roce 2032.

Smutnou dohrou je i to, že její obhájce, kterého případ velmi zasáhl, o několik let později spáchal sebevraždu. Jak tvrdí i novináři ve výše zmíněném podcastu, jeho manželka nepřímo potvrdila, že jeho psychické zdraví narušil právě i případ, ve kterém hájil Zienertovou.

KAM DÁL: Sedm mobilů za den, pervitin a marihuana na cele. Realita ve věznicích je drsnější, než si myslíme