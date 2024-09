Radek Ptáček. Když odborník na duši spáchá sebevraždu

Renomovaný psycholog vystudoval nejprve pedagogickou fakultu, obory psychologie a pedagogika. Psychologii si asi oblíbil víc, a proto ji absolvoval i na filozofické fakultě. Nakonec se z něj stal docent lékařské psychologie. Vzdělání si doplnil o MBA z ekonomiky a managementu. Publikoval, účastnil se řady grantových projektů a zahraničních stáží. Úspěšný muž s fungující rodinou v podstatě za vodou. Co ho vedlo k tak zoufalému činu?

Oblíbené téma vyhoření

Burnout syndrom: „Stav emocionálního vyčerpání a depersonalizace či ztráta profesního zájmu nebo osobního zaujetí vedoucí k poklesu efektivity práce.“ (R. Ptáček)

Sám o tom neustále hovořil v médiích. O tématu burnout syndromu vedl výzkumná šetření a úspěšně publikoval. Mluvil o takzvané svaté čtveřici – spánek, strava, pohyb a vztahy.

Měl povolání náročné na psychiku a zároveň byl mnohonásobně vytížen. Policie nepopírá a ani nevylučuje možnost vyhoření, ale nechce se k tomu vyjadřovat. Případem se konkrétně zabývá policie středočeského kraje, ale zatím nemůže sdělit tisku a veřejnosti víc.

Vnitřní konflikt

Profesní dilema: „Konflikt morálních principů, stav, který vzniká v situacích, kdy si psycholog musí vybrat z více možností, kdy není jasné, jaké rozhodnutí bude eticky přijatelnější.“ (R. Ptáček)

Také se zabýval etickými dilematy u lékařů a psychologů. Je možné, že se dostal do rozporu ve své profesi a něco se příčilo jeho přesvědčení nebo osobnímu životu. Policie však nechce komentovat možnost Ptáčkova osobního rozhodnutí vedoucí k ukončení života.

Hodně se vyjadřoval k problematice fyzických trestů u dětí. „Fyzické tresty jsou špatné, protože nefungují. V současné době máme stovky studií, které jasně dokazují, že fyzické tresty nikdy k žádnému pozitivnímu výsledku nepovedou,“ vysvětluje Radek Ptáček.

Nejdůležitější je láska

Hodně diskutoval o vztazích a lásce, a to nejen partnerské, ale i rodičovské. Byl ženatý a měl děti. Na první pohled se může zdát, že neměl žádný problém. „Co je v životě důležité? Láska, láska, láska… vlastně nic jiného. Pečujte o vztahy, protože jedině vztahy vám dají dobrý život. Nehledejte elixír dlouhého života, máte ho možná vedle sebe. Pečujte o toho druhého víc než o sebe. A jestli bych měl definovat to, co v životě opravdu zabíjí, je to samota. Samota vás zničí… pomalu a spolehlivě,“ vyznal se Ptáček.

Jak to tedy doopravdy bylo? To nikdo neví. Také je tu alternativa, že neunesl popularitu. Média na něj vyvíjela tlak, který nezvládl. Nepřenesl se přes slávu jako mnozí jiní. Snad brzy rodina zesnulého Radka Ptáčka sdělí policii nebo tisku nějakou informaci vedoucí k odhalení motivu a my budeme moudřejší.

Zdroj: autorský článek spolu s dalšími zdroji (radekptacek.cz, R. Ptáček et al.: Etika a komunikace v medicíně)

KAM DÁL: Nešťastná láska a dvorské intriky. Příběh důvěrnice milenky korunního prince.