Loupil kvůli vánočnímu stromečku. Hned druhý den ráno si pro něj přišla policie

Loupež kvůli vánočnímu stromečku? Je to vůbec možné? A ještě k tomu ve vánočním čase? Lupič na tom musel být opravdu dost špatně, když sáhl po tak nedůstojném řešení nouze. „Loupeže jako takové řešíme v celé republice. To není nic neobvyklého, ale loupež kvůli vánočnímu stromečku…“ tvrdí por. PaedDr. Bohumil Malášek, komisař Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Po dobrém, nebo po zlém

Psal se rok 2012 a bylo už po Vánocích. V Hodoníně ve Wilsonově ulici chtěl mladý muž prodat vánoční stromek snad proto, že mu už nebyl vhod nebo neměl peníze. Zkoušel to tak dlouho, že se rozhodl stromeček prodat pod pohrůžkou. Po jeho dopadení kriminalisté posoudili trestný čin jako loupež, neboť při tom použil násilí. Když chce někdo použít vánoční stromek k tomu, aby někoho oloupil, tak je to trošku neobvyklé,“ uvádí Bohumil Malášek. Většinou princip loupeže bývá jiný a lupič hrozí třeba slovy: „Naval prachy, nebo tě zmlátím.“

V jeho hlavě uzrál ďábelský plán, který mu načas zajistil teplý nocleh a stravu v kriminále. Oslovil jednoho muže, ten však stromek odmítl koupit. Pachatel se rozzuřil a udeřil muže do čela, zatlačil ho na lavičku, vyndal nůž a pohrozil mu. Napadený slíbil, že mu peníze vydá, a opravdu mu dal 150 korun. Ačkoliv to pro něj byl šok, díky prozřetelnosti to muž nijak vážně neodnesl na zdraví. Po otřesu se nezalekl a vše neprodleně ohlásil na policii, jak se dočteme na policie.gov.cz.

Pachateli hrozilo až deset let

Totožnost neznámého lupiče vyšetřovatelé odhalili velice brzy. K tomu pomohly nejen kamerové záznamy, ale i místní a osobní znalosti. Hned druhý den podezřelého vypátrali a zadrželi. Jelikož se jednalo o loupež, hrozilo mu i deset let nepodmíněně. Podle trestního zákoníku spáchá loupež ten „kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci“. Existuje více druhů loupeže – prostřednictvím organizované skupiny nebo s teroristickým podtextem. V tomto případě byl viník pouze jeden a při svém činu použil násilí a pohrůžku, což bylo u soudu zásadní.

Loupeži se lze elegantně vyhnout

Když se někdo rozhodne někoho napadnout a oloupit třeba o šperky, hodinky nebo mobil, žádná prevence k tomu nepomůže. Jediná rada je vyhnout se rizikovým místům, kde se sdružují různá pochybná individua, a nechodit tam zvláště ve večerních a nočních hodinách. A hlavně hlídat si cenné věci. „Některé trestní záležitosti zveřejňujeme, což je důležité pro prevenci,“ vysvětluje Bohumil Malášek. Z tohoto hlediska jsou sdělení policie pro média často důležitá, když se nějaká loupež v určité lokalitě pravidelně opakuje. Potom na takové místo může jít jen hlupák nebo sebevrah.

Je smutné, že i v době hojnosti se někteří lidé uchylují k takovým činům. Případná oběť může nést oloupení různě. Někdo nad tím mávne rukou a někdo to řeší tím, že skočí pod vlak. Hlavní věc je, že Vánoce mají být časem radosti a štěstí, a je na nás všech, abychom se snažili, že tento svátek zůstane svátkem pro všechny.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Hradešický uherák. Oblíbený vánoční dárek pro chlapy.