Nůž do zad ruským hráčům počítačových her. Nejmocnější výrobce grafických karet je odřízl

„Ruští uživatelé videoher si právě vydechli po poklesu těžařského náporu, který zvedl ceny grafických karet, a řadě absurdních restrikcí ze strany západních herních společností, když je najednou jeden ze dvou hlavních výrobců grafických karet, NVIDIA, zbaběle bodl do zad,“ píše rozčilený redaktor ruského proputinovského deníku Komsomolská pravda.

Nefungují aktualizace

Ruský deník pak popisuje, že tamním uživatelům grafických karet světoznámého výrobce přestávají fungovat aktualizace ovladačů. Ty jsou potřebné hlavně ke hraní nových titulů, které teprve budou vycházet. Uživatelé z Ruska se při pokusu o aktualizaci ovladačů grafické karty z oficiálních stránek společnosti potýkají se zprávou o nefunkčním přístupu k souboru a také hlášením, že jsou blokováni jakýmsi firewallem, i když žádný nemají.

NVIDIA omezuje ruské zákazníky

Firma NVIDIA, po Applu druhá nejcennější firma na světě, zatím podobnou situaci nechává bez komentáře. Je ale nasnadě, že se jedná o další omezení distribuce jejího zboží pro ruský trh. Ten první udělala společnost hned v roce 2022, když zakázala v Rusku prodej svých grafických karet. Ty si ale přesto do země cestu našly buď přes třetí země, nebo ve výrobcích jiných producentů počítačových komponent, kteří bojkot Ruska nevyhlásili. Nefungující aktualizace ovladačů ale postihne i zařízení ostatních výrobců, které běží na grafických čipech firmy, a problémy s aktualizací mají tak i ti Rusové, kterým se hardware přes sankce podařilo získat.

Rusové se vztekají

Ruská oficiální místa to však rozhodně neberou na lehkou váhu. Jakékoliv omezení západních technologií se totiž setkává s nelibou reakcí obyčejných lidí. „Dovolte nám objasnit, že každý uživatel, který si zakoupil tento produkt, má právo na bezplatné oficiální aktualizace ovladačů grafické karty společnosti podle pravidel a prohlášení samotné společnosti NVIDIA,“ píše kousavě Komsomolská pravda a konstatuje, že jde zřejmě o nařízení z amerického ministerstva spravedlnosti. Jaké informace je k tomu vedou, však nepřibližuje.

Blokaci lze obejít

Ruští uživatelé však o možnost aktualizací zcela nepřijdou. Pokud totiž použijí VPN, program, který bude „předstírat“, že se nacházejí v jiné zemi než v Rusku, aktualizace opět začnou fungovat. Ne každý to ale zvládne a jedná se o další náznak toho, že se nejen politici, ale i běžní Rusové nacházejí ve stále větší izolaci.

Sankce fungují

O sankcích jsme se bavili i s odborníkem, politologem Janem Charvátem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Tady je podle mě zřetelné, že ty sankce na jedné straně nevedou k tomu, že by se Rusko zhroutilo, na straně druhé ale není pravda, že by je nepocítilo a že by jej nebolely. Sankce Rusku způsobují problém, který se v ekonomice bude projevovat ještě řadu let, co samotné sankce budou zrušené,“ zdůrazňuje politolog.

„Rusko má problém s ekonomikou, ty sankce pořád přitvrzují. Zatím je schopné to překonávat. Rusko také zhoršilo svoji pozici v očích celé řady zemí, které k němu byly do té doby indiferentní, protože ukazuje, že není tak silné, jak chtělo, aby si ostatní mysleli,“ popisuje Jan Charvát problémy politiky Putinova režimu, které se rozhodně netýkají jen počítačových hráčů.

