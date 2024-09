Nejdražší hra světa slibuje vesmírný život. Ani po 12 letech není hotová

Málokdy se stává, že název počítačové hry přesně vystihne to, co vás v ní čeká. Star Citizenu se to vcelku podařilo. Hráč se v ní totiž stává skutečně hvězdným občanem, který si v neskutečně rozlehlém světě může prakticky dělat, co chce. Možností, čím se v ní hráči mohou bavit, je totiž tolik, že to někdy působí jako dokonalé počítačové hry, které zatím známe jen ze sci-fi filmů.

Simulátor života ve vesmíru

Se svojí vesmírnou lodí můžete prolétat mezi mrakodrapy města, ve kterém právě jste, ale také cestovat na druhý konec galaxie s tisíci planet a neskutečně propracovaným světem. Můžete si vydělávat virtuální měnu převážením balíčků, ale i přepadáváním nic netušících obchodníků. Můžete odchytávat galaktické zločince či pomáhat při sešrotování starých vesmírných plavidel. Můžete vymáhat dluhy a vystěhovávat nelegální nájemníky různých podniků. Neuvěřitelná variabilita hry prostě zní příliš dobře na to, aby to byla pravda. Jde vlastně o simulátor života ve vesmíru. A v tom je jak kámen úrazu, tak největší lákadlo hry.

Příliš velké sousto

Někteří prostě tvrdí, že si tým stojící za neméně revolučním titulem Freelancer z roku 2003, který cestu za „simulací vesmírného života“ začal, ukousl příliš velké sousto. Vždyť hra už je ve vývoji přes 12 let a stále není ještě zdaleka hotovo. A jak se zdá ze zpráv o vývoji, ještě dlouho nebude. Kdyby měli vývojáři hry z Roberts Space Industries investora, zřejmě by nad jejich průtahy už zlomil hůl a vývoj zastavil. Jenže za RSI stojí možná nejštědřejší investor na světě – fanoušci.

Nejdražší hra na světě

Vývojářům se totiž povedlo vybrat doslova neuvěřitelné množství prostředků od fanoušků. V květnu hrdě oznámili, že od budoucích hráčů vybrali 700 milionů dolarů, tedy přes patnáct miliard korun. To ze Star Citizenu dělá nejdražší hru všech dob. Toto číslo navíc každý den roste minimálně o další milion, někdy až tři miliony dolarů. A co za to fanoušci dostanou? Předběžný přístup do toho, co je už ze hry hotovo. Ceny jsou odstupňované podle toho, kolik chcete vývojářům darovat. Přístup do hry, kdy vám bude pane říkat jedna ze základních vesmírných lodí, stojí 45 dolarů, tedy asi tisíc korun. Nejdražší verzi s obří bitevní lodí lze koupit za neskutečných 48 tisíc dolarů, tedy milion a osmdesát tisíc korun. Onu bitevní loď však může získat i hráč s verzí za tisícovku, jen si na ni musí ve hře složitě vydělávat.

Hráči zaplatí i milion korun

Co hráči v téhle fázi vývoje za svou „investici“ dostanou? Některé prvky hry už fungují, autoři pomalu zapracovávají do finálního produktu všechny herní mechaniky a zároveň spravují to, co se mezitím pokazí. Je to běh na dlouhou trať a už to vědí i samotní vývojáři, kteří nemají stanovené datum vydání. Fanouškům to ale, zdá se, nevadí. Hru totiž podporují hlavně ti, kteří se u tradičních her poněkud nudí a vědí, že na zážitek, jaký bude poskytovat Star Citizen, se vyplatí si počkat. Naopak kritici tvrdí, že něco tak komplexního prostě nikdy nebude fungovat dobře. Jaká bude realita? Na to si ještě budeme muset počkat.