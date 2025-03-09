Co je schopný zamilovaný chlap udělat z lásky. Vraždil a dostal trest smrti
V šedivé madridské ulici padesátých let se odehrála velká životní tragédie. Když na místo činu dorazili vyšetřovatelé, mrtvá již ležela v rakvi. Zakrvácenou a bez života ji našel její syn – byla k nepoznání. Zpočátku policie tápala, ale když přišel ke slovu Interpol, svitla naděje na brzké dopadení vraha.
V padesátých letech minulého století to ve Španělsku mladí muži neměli lehké. Když se chtěli oženit, museli mít peníze, jinak jim milovanou dívku nedali. Buď si to nějak zařídili, nebo chodili za nevěstkami, kterým se tehdy říkalo „mujeres de vida facil“.
Mrňavý zabiják
Jeden takový mladý muž, Ramón Oliva Vasquez, vášnivě miloval dívku. Byl ale chudý a pracoval jako pomocná síla na myčce automobilů. Neměl naději na luxusní život a v případnou svatbu mohl jen tajně doufat. Proto se rozhodl k zoufalému činu. „Neměl jsem jinou možnost,“ hájil se při výslechu. Šéf automyčky byl bohatý muž a měl ženu a děti.
Jednoho dne se mladík násilně vetřel do šéfova bytu, napadl jeho ženu a chtěl krást. Paní se bránila, a tak došlo na nejhorší. Dvacetiletý muž mámu od dětí a manželku úspěšného muže v afektu ubodal k smrti. Poté využil situace a z bytu odcizil hotovost ve výši 70 tisíc, šperky a zlaté hodinky. Ztratila se i dvě povlečení, což policistům vrtalo hlavou. Brzy ovšem přišli na správnou stopu, k čemuž dopomohl malý vzrůst vraha.
Interpol na stopě
Zprvu si kriminalisté nebyli jisti, kam vede stopa k pravému pachateli. Ale při výsleších svědků a obyvatelů domu, kde došlo k vraždě, se dovtípili. V době vraždy se prý kolem domu ochomýtal a vyptával se záhadný muž v baloňáku. Údajně nějaký mrňous. Po bližším zjištění se potvrdilo, že takový plášť nosil muž pomenšího vzrůstu, který pracoval na mycí lince patřící manželovi zavražděné. Od doby vraždy byl nezvěstný, a tak přišel na řadu Interpol.
Na základě povolení k domovní prohlídce si otevřel dveře vrahova bytu paklíčem a důkazy byly náhle na světě. Krví pošpiněná prostěradla s monogramem a zakrvácený plášť se našly. A ze 70 tisíc zbylo již jen 50 tisíc. Nakonec dopadli i samotného pachatele, když byl na rande v parku se snoubenkou Asunsión. Seděli na lavičce a drželi se za ruce. Milostná romance jim ten den skončila.
Jak skončil vrah a jeho nevěsta
Ani polehčující okolnost, že vraždil z lásky, mu nepomohla od trestu smrti. „Ten chlapec byl vášnivou láskou zcela zpitomělý. Jednal v afektu,“ hájil jej advokát. Prokurátor u soudu byl nekompromisní a zařadil mladíkův skutek mezi bestiální zločiny. Obhájce dělal, co mohl, ale mírnějšího trestu nedosáhl. Mladý muž byl popraven 29. března 1952. A co snoubenka? Ta dlouho netruchlila a sama nezůstala. Měla celý život před sebou.
Rozsudek byl jasný – trest smrti. Zločinec se sice dočkal odplaty, ale oběti, která si celý život dávala pozor, to život nevrátí. Zavražděná se vždy zamykala, což jí nepomohlo. Zámky na dveřích totiž nemohou nikoho dokonale ochránit, když dojde na zločin z lásky, která se v mysli pachatele zvrhne v posedlost.
Zdroj: autorský článek
