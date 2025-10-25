Jen počkej, zajíci! se vrací. Tentokrát bude k vidění v kině jako film
Dlouho očekávaný návrat Jen počkej, zajíci! je tady, ovšem s podtitulem Prázdniny a překvapivými společníky. Je zpět v 3D podobě, která vyvolala vlnu ostré kritiky, dokonce i v Rusku. I na plátně oba zestárli a zajíc je tentokrát starší než vlk, což v předchozí verzi nebylo.
V roce 2021 vytvořila společnost Sojuzmultfilm celovečerní film pro děti Jen počkej, dovolená, který měl navázat na úspěšnou sérii. Snímek je určen pro děti ve věku 6 až 8 let a premiéru měl 17. prosince 2021. Ačkoliv jeho tvůrci dělali, co mohli, někomu se film líbil a někomu ne.
Zajíc a vlk v novém kabátku
Starý dobrý sovětský animák Jen počkej, zajíci! se dočkal filmového zpracování. Na rozdíl od historické verze, která byla animovaná tradiční metodou stop-motion, stejnojmenný kreslený film vytvořili pomocí počítače. Tvůrci nové celovečerní verze si dali za cíl držet se pokud možno věrně originálu s tím rozdílem, že děj posunuli jakoby strojem času do 10. a 20. let nového milénia. Děj se odehrává v alpském resortu Rosa Khutor, kam se vydali vlk a zajíc na dovolenou. Na scéně se kromě nich vynořili jezevec Tim, ježek Šu a jelen Ulja. Příběh se opět točí kolem schválnůstek, nepřátelství a boje mezi vlkem a zajícem.
Nekonečné naschvály
Třeba v jedné epizodě se zajíc snaží zavěšený létat na laně a vlk mu to chce překazit tak, že mu přiváže lano k okapní trubce. Při tom všem brnká na lanko a vymrští ho do vzduchu. Má potom co dělat, aby nespadl. V jiné epizodě se vlk vydává za rapového umělce, ale zprvu mu chybí platinové vlasy a zlatý zub. Když si pak obarví vlasy na blond, všichni si ho pletou, a dokonce i zajíc se nechá nachytat, čehož vlk s radostí využije pro další schválnůstky. Ani zajíc se nenechá zahanbit, když v době Halloweenu zorganizuje na vlka halloweenský žert.
Retro verze a kdo za tím vším stál
Původní seriál Jen počkej, zajíci! vždy primárně zachycuje zlomyslného vlka, který pokaždé doslova jde po zajícovi. Vypadá to, že by ho rád snědl! Vedle zajíce a vlka se na scéně čas od času objeví i jiná klíčová postava, která zajícovi pomáhá a vlkovi překáží. Tento základní syžet převzali tvůrci i do výše zmíněného celovečerního filmu. Hlavní autoři původní verze byli scenáristé Felix Kandel, Arkadij Chajt a Aleksandr Kurljandskij. Prvním režisérem seriálu se stal Gennadij Sokolskij. Vlka měl původně namluvit zpěvák Vladimir Vysockij, ale nakonec schválili herce Anatolije Papanova. Zajícovi propůjčila svoji řeč herečka Klara Rumjanová.
První epizoda spatřila světlo světa v roce 1969, a protože se divákům dvě zlomyslné postavičky moc líbily, filmování Jen počkej, zajíci! pokračovalo až do roku 1973, kdy bylo pozastaveno z důvodu zamýšlené emigrace scenáristy Felixe Kandela s rodinou do Izraele. Seriál sice po čase znovu pokračoval, ale pouze do roku 1987. A po magickém roce 2000 se konečně dočkal i filmového zpracování. Ačkoli seriál vznikal v éře Sovětského svazu, jeho humor překročil ideologické hranice a dodnes zůstává milovanou klasikou. Pro ty, kteří se chtějí vrátit do dětství, nebo pro ty, kteří chtějí ukázat kousek animované historie nové generaci, zůstává Jen počkej, zajíci! živým a nepostradatelným klenotem, který nikdy neztratí svou jiskru.
