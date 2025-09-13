Divoch Klaus Kinski měl bouřlivý život. S tímto filmovým padouchem, upírem a zločincem málokterá žena dlouho vydržela
Ženy střídal jak ponožky a skandál střídal skandál. Jako herec prorazil, až když začal recitovat prokleté básníky. Tento německý herec byl nespoutaný a krutý nejen na plátně, ale i v osobním životě. Často hrál v krimifilmech, westernech a válečných filmech.
Mohl z něj být vzdělaný muž, kdyby jeho studia na humanitním gymnáziu nepřerušila válka. „Studium jsem nedokončil, protože jsem narukoval do armády a odešel na frontu,“ vzpomínal Kinski. Právě na frontě v zajateckých táborech přičichnul k divadlu, když dezertoval.
Bohémský život bez limitů
Byl to erotoman, který neznal hranice a určitě vůči mnoha ženám neměl čisté svědomí. Byl démonem nejen před kamerou, ale také ve své ložnici, kde se vystřídaly stovky žen. Byl sexem doslova posedlý. Na pohlavní akt myslel na každém kroku a nezdráhal se milovat na rohu temné ulice, ve stínu filmového studia nebo někde v baru. A zvláště při natáčení si milostné scény speciálně užíval. Mimo jiné přitahoval průšvihy a skandály. Párkrát se účastnil talk-show, kde se neštítil v přímém přenosu terorizovat a zesměšňovat další účinkující.
Pro některé režiséry odmítl pracovat. Dokonce i Felliniho. „Nesnáším, když mě režisér zbytečně diriguje a detailně mi vysvětluje, jak hrát. To přece vím líp než on. Skutečně velcí režiséři mají herce rádi, respektují je a nechávají jim volnost. Nejsem pimprle, a pokud mám možnost vnést do filmu něco ze sebe, můžeme s režisérem dosáhnout úspěchu. Jinak je to obyčejná šaškárna,“ řekl herec. I když byl tak tvrdohlavý a nesnášenlivý, o jeho „upíří“ vzezření zájem neuvadal.
Prý zneužíval svoji dceru
Klaus Kinski měl dvě dcery – Polinu a slavnější Nastassju. Jeden čas se spekulovalo, že sexuálně zneužíval Polinu, která časem prolomila ve své biografii mlčení a svěřila se čtenářům, jak to vlastně bylo. „Hrozné je, že mi jednou řekl, že je to naprosto přirozené, že to otcové po celém světě se svými dcerami dělají,“ vyjádřila se Polina. Dokonce jí i platil za to, aby byla jeho „malý sexuální objekt“, a na hedvábných polštářích se jí pravidelně zmocňoval od pěti do devatenácti let. Byla taková malá lolita geniálního otce – umělce s tváří netvora.
Když vydala svoji biografii, někteří ji odsoudili za lhaní a jiní zase váhali, zda tomu všemu věřit. „Ale Pola měla plné právo vybrat si ten správný den, kdy s tím vyšla najevo. Nemáme absolutně žádné právo ji za to vinit a nemáme právo jí okamžitě nedůvěřovat nebo ji podezřívat, že by to udělala jen proto, aby prodala svou knihu,“ vysvětluje spoluautor biografie Christian David.
Druhá Kinskiho dcera Nastassja dodnes slaví úspěchy na filmových plátnech. O svém vztahu s otcem mluví celkem smutně a s nostalgií. „Vnímala jsem to tak, že jsem nikdy neměla otce. Trpěla jsem tím, že jsme byly s matkou opuštěné. Nemít otce je dost bolestná věc. Myslím, že to, že jsem začala s filmovou kariérou, mě vlastně zachránilo před ještě horším životem,“ vypověděla Nastassja Kinski. Její otec jí ale dal jméno, což někteří tátové rádi nedělají! O sexuálním zneužívání Nastassja nikdy nemluvila. Je možné, že právě jí se toto trauma vyhnulo.
Manželky a smrt v osamění
Měl snad stovky žen. Před oltář si odvedl pouze čtyři a všechna svá manželství považoval za nevěru, neboť ty pravé svazky spatřoval v těch, které trvaly třeba jen pět minut, hodinu nebo jedinou noc. Žádná žena si před ním nemohla být jistá, ať už šlo o herečky, novinářky, pokojské, nebo uklízečky.
První manželka Gislint Kühlbecková mu sice porodila dceru Polu, jejich vztah však neměl šanci. Druhé manželství s Ruth Brigitte Tockiovou, ze kterého vzešla budoucí velice úspěšná herečka Nastassja, také brzy skončilo. Třetí žena Vietnamka Minhoi s ním žila skoro deset let a mají spolu syna Nicolaje Nanhoie. Jeho poslední paní na papíře Debora Capriogliová to také časem vzdala a odešla s nepořízenou.
Bylo překvapením, že brzy po šedesátce skolil Klause Kinskiho infarkt, a nikoliv pohlavní choroba. Zemřel v osamocení a opuštěný bez žen. Může poděkovat tomu, že mu selhalo srdce, protože to jej uchránilo před potupou. Díky tomu se nestal komickou figurkou a vyhnul se trapnému zesměšnění.
