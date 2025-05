Záletník František Lotrinský. Marie Terezie na něj ošklivě žárlila a nenechala to jen tak

Když se František Štěpán Lotrinský ocitl jako patnáctiletý na vídeňském dvoře, budoucí císařovna Marie Terezie se do něj zamilovala až po uši. „Navzdory své silné povaze chová k vévodovi Lotrinskému něžnou lásku. V noci ho vídá ve snách a ve dne se se svými dvorními dámami baví jen o něm,“ popsal situaci anglický vyslanec Robinson.

Slabost pro ženy

Povídala jednou dvorní dáma: „Paní Ryšavá, dávejte pozor na svého Francina! Rád chodí za Katkou do hřebčína!“ A panovnice jí odpověděla: „Dobře si zapíšou za uši, moje milá: to jsou povídačky, které vypouštějí z pusy jenom hloupé husy.“ (anekdota z doby vlády Marie Terezie)

A protože se cítil císařský manžel jako šedá eminence opomíjený, začal si hledat rozptýlení v jiných vodách. Vydržoval si dům pro své milostné avantýry a podnikal krátké výlety do okolních zámků. Marie Terezie nebyla hloupá a dovtípila se, co se děje za jejími zády a dělala, jakože nic neví navzdorý své velké žárlivosti. „Má slabost pro ženy. Tajně pro ně pořádá galantní večeře, musí však být opatrný, protože císařovna je velmi žárlivá. Jakmile si všimne, že se její muž dvoří některé dámě u dvora, je nadurděná a znepříjemňuje mu život, kde jen může,“ napsal pruský vyslanec u vídeňského dvora hrabě Podewil.

Císařovna se se zálety svého muže vypořádala svérázně. Zavedla Komisi pro cudnost, která měla za cíl dohlížet na mravnost ve městě Vídeň. Úředníci této komise pronásledovali prostitutky a tvrdě je trestali třeba bičováním nebo stříháním dohola. Řádění svého muže se jí ovšem zastavit nepodařilo. Františkovým ložem prošly tucty žen z vyšší společnosti, mezi nimiž zářily třeba hraběnka Colloredová nebo manželka říšského kancléře Pálffyho.

„Císařský dům“

Pro své vášně si František vydržoval ve Wallnerstrasse palác zvaný „Císařský dům“. Budova měla několik tajných vchodů a dokonce i podzemní chodbu, kudy za ním do postele putovaly císařovy holky. Díky tajemným zákoutím budovy mohly milenky nepozorovaně a bez rizika přicházet a odcházet. Údajně v domě žilo i nemanželské dítě, které se později dostalo do pěstounské péče na vychování. Tato fáma však zůstala neotvrzená a je možné, že šlo pouze o výmysl.

Favoritka

Až do císařovy smrti se mezi milostnicemi a konkubínami držela na výsluní Peperly - kněžna z Auerspergu. Byla to absolutní jednička. Když se s císařem seznámila, bylo jí pouhých 19 let a věkový rozdíl skoro třiceti let nebránil v jejich poměru. Peperly měla jednu vážnou neřest - a to zálibu v hazardních hrách. Jednou dokonce prohrála sumu 12000 dukátů. „Její krása byla tak velká, že s ní žádná žena nemohla soupeřit, její způsoby tak okouzlující, že jí žádný muž nemohl odolat. Její hazardní vášeň byla obrovská, jají marnotratnost bezpříkladná. Jen císařský milenec byl schopen tyto vášně uspokojit,“ popsal ji Nathaniel Wraxall.

Když se blížil císařův konec, obě jeho osudové ženy byly na blízku. Císařovna byla tak velkorysá, že po smrti svého chotě zaplatila všechny dluhy kněžny z Auerspergu. Neodpustila si poznámku: „Milá kněžno, myslím, že to je pro nás obě velká ztráta.“

