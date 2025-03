Ona krásná a vzdělaná Češka, on pohledný a statečný anglický král. Děti ale neměli, Richard II. míval nápadně vřelé vztahy s muži

České ženy se prosadily již v historii. Třeba Anna Lucemburská, dcera mocného Karla IV., se stala anglickou královnou. Byla to žena, která okouzlila ostrovní stát za Lamanšským průlivem, ale její svazek s Richardem II. byl spíš jako telenovela. A co se týče dědiců, tam to trochu drhlo.