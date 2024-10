Školy pod tlakem: Neučte děti o LGBT, žádají rodiče pod vlivem dezinformátorů

Když rodiče budou věřit třeba tomu, že země není kulatá, měli by děti jejich rodiče odhlásit z hodin zeměpisu? Pokud budou bigotní křesťané, je na místě, aby jejich děti chodily na biologii, kde se vyučuje evoluční teorie? Skutečně můžeme dát rodičům na výběr, aby sestavovali studijní plán své ratolesti podle toho, jakou teorii nezakládající se na pravdě zrovna vyznávají? Bohužel to vypadá, že ředitelé škol jim ustupují. Není to však ze strachu o právní dohru, ale o tom, že se jim s "přesvědčenými" rodiči nechce dohadovat. Dítě pak raději přeřadí na náhradní výuku, jak potvrdil redakci ČtiDoma.cz jeden z ředitelů škol, který nechce být jmenován. Jeho identitu ale redakce zná

Ředitelka vynechá dítě z hodin o LGBT+

Vše odstartovala kopie dopisu ředitelky, který začal před několika týdny kolovat po sociálních sítích. "Obdržela jsem Vaši žádost o vyjmutí Vačí dcery Viktorie z jakékoli výuky týkající se oblasti LGBT+, genderových ideologií a podobných témat, ať jsou předávána jakoukoli formou. Vaše rozhodutí akceptuji, vyučujícím bude inofrmace předána," píše mamince jednoho z dětí Vladimíra Švecová, ředitelka základní školy v Olomouci. Ten zveřejnil i odsouzený dezinformátor Ladislav Vrabel, který jej neopoměl doplnit správně plamenným komentářem.

Nechvalně známá Tradiční rodina

„Chraňte duševní a fyzické zdraví vašich dětí," bije na poplach člověk, který veřejně lhal o tom, že Česko chce použít jaderné zbraně proti Rusku. „Napište do školy vašeho dítěte žádost, aby vaše děti byly vyloučeny z veškeré výuky na téma LGBT+ a to i v různých podpůrných programech, seminářích či jiných akcích," vyzývá rodiče bez toho, aby objasnil, jak by k poškození zdraví dětí mohlo dojít. A takové žádosti se na českých školách začaly skutečně šířit. Původce žádostí není těžké zjistit - vytváří ho a šíří spolek Tradiční rodina, který je v Česku nechvalně známý i z dalších kauz.

Šéfka spolku šíří dezinformace a konspirace

Spolek, který vede poslankyně za SPD Ivana Schneiderová. Když se člověk podívá na její facebookový profil, přesně zjistí odkud vítr fouká. Bill Gates může za pandemii Covidu 19, mobilní sítě 5G představují nástroj k ovládání lidstva, volby v Německu jsou kompletně zmanipulované. Občas podobné konspirační teorie proloží protiukrajinským příspěvkem. Není se ale čemu divit, její Tradiční rodina totiž spolupracuje ke spolky, které mají velmi blízko k Rusku.

Iniciativa Zachraňte děti má blízko k Rusku

Děje se tak přes iniciativu Zachraňte děti, která se už zcela otevřeně hlásí k dezinformačním kanálům. Snaží se dávat na roveň pedofilii a snahu vzdělávat děti v problematice LGBT, podporu jí třeba vyjadřuje sdružení Ženy a život, které tvrdí, že očkování proti koronaviru poškodilo lidem zdraví a radí, jak po státu vymáhat odškodnění. Na mezinárodní scéně třeba spolupracuje třeba se srbskou organizaci Důstojní, kterou založili proruští aktivisté. Ti se netají tím, že perezekuce homosexuálů v Rusku se jim velmi zamlouvá a rádi by něco podobného viděli i u nich.

„Jsme pevně přesvědčeni, že genderová ideologie, transgenderismus a předčasná sexualizace dětí zasévá do dětské mysli pochybnosti o vnímání sebe sama, o biologickém pohlaví člověka, o vlastní sexuální identitě a že velmi často vede k rozvoji genderové dysforie a dalších závažných onemocnění," hlásá iniciativa Zachraňte děti.

Zákon hovoří jasně

Redakce ČtiDoma.cz kontaktovala s žádostí o stanovisko ohledně podobných iniciativ jak Českou školní inspekci, tak Ministerstvo školství, do vydání článku ale ani jedna instituce nereagovala. Podle školského zákona je ale vzdělávání o menšinách naprosto v pořádku. „Vzdělávání je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání," píše se hned v úvodu zákona o školním vzdělávání s tím, že škola by měla pomoci dětem takové principy pochopit. To ale půjde velmi těžko, když děti rodičů, kteří by často sami potřebovali lekci z tolerance, na takové hodiny chodit nebudou.

KAM DÁL: Slováci jdou po české novinářce. Jde o „sektu“, které propadla i dezinformátorka Soňa Peková