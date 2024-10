Křesťan Výborný bojoval za zvyky židů a muslimů. Dokud mu to nezarazili ochranáři

Jde o rituální porážky zvířat bez uspání, které by podle Výborného návrhu mohl dělat skoro každý. Podle oficiálních údajů loni takhle rituálně zabili 119 ovcí, více než 60 000 kuřat, 135 kachen a 144 kusů skotu. S novelizací by se počet porážek mnohonásobně zvýšil. To se ale nelíbilo mnoha lidem, protestovala i Markéta Pekarová Adamová, která s ministrem zemědělství sedí ve vládě. Výborný nakonec musel couvnout.

Chtěl snížit byrokracii a málem z Česka udělal ráj nehumánních porážek zvířat. Ty provádějí v souladu se svou vírou židé a muslimové, podle jejichž pravidel nesmí být zvíře při porážce uspané tak, jako je běžnou zvyklostí. Doteď takové porážky byly možné jen pro potřeby náboženských obcí, podle návrhu Výborného ministerstva by to mohl dělat téměř každý, kdo by od muslimských či židovských organizací dostal povolení.

Udělal to i kvůli kandidatuře na šéfa lidovců?

Paradoxní je, že něco takového prosazuje (a argumentuje omezením byrokracie) ministerstvo vedené křesťanskými demokraty a člověkem, který ohlásil kandidaturu na jejich šéfa. Ústupky muslimům a židům totiž ještě žádný křesťanský demokrat body mezi svými nezískal, spíše naopak. Je to i důvod, proč Výborný den předtím, než ohlásil svou kandidaturu na předsedu KDU-ČSL, halal a košer porážky zavrhnul? Těžko říct, ale nemožné to rozhodně není.

Zvíře netrpí, tvrdí Bendl

Podle navrhovatelů zákona, mezi kterými je třeba i bývalý ministr zemědělství a středočeský hejtman Petr Bendl, není taková rituální porážka pro zvíře žádným utrpením. „Pokud je halal/košer porážka provedena správně, zvíře ztrácí vědomí okamžitě a nic necítí. O ukrutném utrpení v tomto případě nemůže být řeč,“ napsal už dříve na svůj facebookový profil. S tím ale zásadně nesouhlasí organizace na ochranu zvířat.

Pekarová vyrazila do boje s ochránci

„Porážky bez omráčení způsobují zvířatům hroznou bolest. Po podříznutí hrdla zůstávají až několik minut při plném vědomí a všechno cítí. Stává se, že se před smrtí dusí vlastní krví. Nedopusťme, aby se Česko stalo velmocí rituálních porážek, která zásobuje další země,“ uvádí Pavel Buršík z Obránců zvířat. Podle současného zákona se takové porážky v Česku dělat mohou, nikoliv však pro komerční účely, ale pouze pro potřeby daných náboženských obcí. I tak ale podle údajů Obránců zvířat bylo podobným způsobem zabito 119 ovcí, více než 60 000 kuřat, 135 kachen a 144 kusů skotu, jak píše portál zemedelec.cz. Kdyby zákon prošel, tato čísla by letěla raketově vzhůru.

A jak se zdá, shoda nebyla ani ve vládní koalici. Jedním ze zásadních odpůrců návrhu na rozvolnění podmínek pro takové porážky byla i Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09. Dokonce problematice věnovala i příspěvek na svém instagramovém profilu. „Můžu vás ubezpečit, že pro tohle rozhodně hlasovat nebudu a udělám všechno pro to, aby tenhle pozměňovací návrh neprošel. Protože si taky myslím, že je to nehoráznost,“ nechala se slyšet jindy smířlivá politička. Ta se nikde netají tím, že je věřící katolička, k víře si podle svých slov našla cestu až v dospělém věku. Zřejmě se ale křesťanskými pravidly řídí více než ministr Výborný.

Zvířata teď zabíjejí v Polsku a Turecku

V současném stavu se tak česká zvířata za halal a košer porážkami vyvážejí do zemí, kde je takové zabíjení ve velkém povoleno legislativou, v praxi je to většinou (také katolické) Polsko a Turecko. „I pro našeho chovatele to má větší přínos, protože on to zvíře tady prodá, masný průmysl ho tady zpracuje a maso zvířete rituálně poraženého je exportováno chladicím vozem do toho Turecka. Je to určitě jednodušší než vozit živé kusy,“ uváděl k tomu na tiskovce ministr s tím, že chce, aby výdělek z porážek zůstal u českých chovatelů a zpracovatelů.