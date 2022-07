Pirátský ministr Bartoš to přepískl s reklamou a rozčílil hlídače politické etiky

Je vhodné, aby aktivní politik, natož ministr vlády, dělal reklamu na jakoukoli značku? Člověk spojený s veřejnou správou je u nás vnímán jako úředník, v nevýrazném obleku, s konzervativním stylem vystupování. To až vláda Andreje Babiše vnesla do šedých vln české politické scény trochu barviček a osobitosti. Vzpomeňme třeba na společnou tiskovou konferenci jeho tří ministryň Dostálové, Schillerové a Benešové, kdy fotografie na ní pořízená ještě dlouhé týdny létala internety a sbírala stovky pobavených komentářů a memes.

Ano, Babišovy dámy nebyly zrovna módními ikonami, ale sám pan předseda hnutí ANO se v módním trendu vytříbil také až po odchodu ze Strakovky. Nyní udává trendy, zaplavuje Česko zářivými barvičkami a nosí značky světových firem tak viditelně, až by si člověk myslel, že se z něj stal jejich placený propagátor.

Jakmile se takhle spojí s nějakou značkou třeba Pirát Ivan Bartoš, má problém, který hasí jeho příznivci po celý den. Co že si to ten pán s dredy vlastně dovolil? Na svůj soukromý facebookový účet umístil fotografii, na níž pózuje ve své kanceláři ministra pro místní rozvoj s několika plechovkami a lahvičkami energetických drinků. A připsal text: „Já teda energitáky už moc nesosám, ale “Zaklínač” do sbírky je klasický “musthave”...na Ministerstvu pro místní rozvoj na mě dnes čekal nečekaný prezent od Irena Milá. Oooooo. Díky.“ Problém pro hlídače politické etiky byl na světě.

Protože to, co projde Babišovi, není u jiných představitelů české politické scény povoleno. Tedy alespoň ne na sítích, kde tvrdé jádro nejspravedlivějších občanů Česka, sedících za klávesnicemi, všechno poctivě hlídá. A je jim úplně jedno, že tím Ivan Bartoš jen zavzpomínal na dobu, kdy mu táta z plechovek odstřihával vršky, aby z nich měl držák na tužky. A že byl také jejich vášnivým sběratelem, protože v době jeho dětství u nás kinder vajíčka k sehnání jednoduše nebyla. „Takže si vlastně přes politiku budujete kariéru alternativního influencera ? no mazec, kam jsme dojeli ...“ napsal hrdě Michal Cvik. A jelikož má ministr ve zvyku lidem na sítích odpovídat, poslal mu - zřejmě v rámci úspory času - opičku, jak si drží oči. Jeho příznivci ale vzali komunikaci s nespokojenými komentátory za něj, a poměrně jasně jim vysvětlili, že si ministr propagací energeťáků k ministerskému platu nepřilepšuje.

Expremiér Babiš si na svých cestách může dělat co chce - tu zapózuje na selfie v oranžovém triku, tam zas prohání v rytmu polky důchodkyně ve svítivě žluté mikině s obřím nápisem slavné značky. Na fesťák zajede v trochu střízlivějším modelu od Armaniho, ale na klandru u kašny na zapadlém náměstí v "Horní Dolní" už zas odpočívá v zelených sneakerskách. Z olomouckého Javorníku se dokonce na instagramu pochlubil, že si koupil nový model kecek. „Moje nové tenisky Positivity and Optimism od Garyho Vaynerchuka, které jsem si koupil na cesty za vámi...“ Ty nejsou v obchodech běžně k dostání a v internetové aukci třeba na Stockx.com je vyvolávací cena minimálně 200 dolarů.

Jen do růžových tepláků, do těch se mu zatím moc nechce. Anebo snad jeho guru Mára vyhodnotil, že to už by bylo na ženy na malých městech příliš? Přeci jen to kontroverzní manželství pro všechny a růžová jdou až moc dohromady, a pro předvolební jízdy pana předsedy po krajích se tohle téma vůbec nehodí. Že svým módním stylingem po celé týdny propaguje sportovní značku, je každému správnému voliči úplně jedno. Natož, aby se zamyslel, jestli se snad Andrej Babiš nestal dokonce influencerem. Zvlášť, když už má i ten instagram a na tik toku frčí jeho videjka jak lavina v Himalájích.

Holt není Bartoš jako Babiš, i když jim jména začínají a končí stejně. Jeden holt nosí drahé najky a sbírá lajky, a druhý si libuje ve speciálních edicích energetických nápojů a dostává vytěrák za to, že propaguje nebezpečné nápoje pro mladistvé a ještě se obohatil o tři plechovky a čtyři pitíčka.

