Eva Burešová si v seriálu ZOO plní svůj sen ze základní školy

Tomáš Klus se postupně dostává z pozice, kdy byl vnímaný pouze jako hudebník, a stává se z něj oblíbený herec. Sekunduje mu v tom Eva Burešová, které Klus v ZOO hraje – po počáteční snaze o Michaelu Pecháčkovou v roli Sid – partnera. A jejich lásku nemusí zas tak docela hrát. V soukromí pár sice netvoří, přesto k němu Burešová chová sympatie, které nejsou úplně standardní. Proč ji naprosto fascinuje?

Na líbání s Klusem si musela Burešová počkat

„S Tomášem jsme si sedli krásně. Je pro mne velkým učitelem, pracuje se s ním skvěle a hraje se mi s ním moc dobře,“ říká Burešová. „Když mám dát před kamerou pusu, tak se ani nestydím. To už je za tu dobu, co natáčím, taková automatická věc. Samozřejmě, když je mezi vámi to spojení, sednete si, rozumíte si, tak je to jednodušší, než kdybych se měla pusinkovat nebo objímat s někým, s kým jsem si nesedla,“ pochvaluje si Kluse jako svého hereckého parťáka.

Teď k tomu ale ještě prozradila, že vlastně o setkání s Tomášem snila daleko dříve! „Na líbání s Tomášem Klusem jsem si musela počkat asi rok, ale stálo to za to. Splnila jsem si svůj sen ze základní školy, protože jsem Tomáše poslouchala asi v deváté třídě. A komu se poštěstí líbat ikonu z deváté třídy,“ říká Eva.

Ze začátku byl Klus v ZOO za padoucha

Klusovi je 37 let, Eva letos v červenci oslaví krásné třicátiny. Doba, o které Burešová mluví, byla pro Tomáše přelomová. Vydal své druhé album Hlavní uzávěr splínu a také první zpěvník. O tři roky později dokončil studia na DAMU. Už dříve se však na obrazovkách objevoval, například v seriálu Hop nebo trop nebo Šejdrem.

Ze začátku diváci seriálu ZOO Kluse nepřijímali vůbec dobře, protože byl problémem ve vztahu Sid a Adama. Ti jsou vnímáni jako jeden z nejstabilnějších párů, který si musel své štěstí těžce vybojovat. Nakonec ale našel štěstí u své Viky, které pomáhá s výchovou dětí. Petr Kříž je totiž stále v zahraničí se svou asistentkou, která mu zanedlouho porodí čtvrté dítě.

Urban už se do ZOO nevrátí

A jisté je, že jeho představitel Robert Urban se už do ZOO nevrátí. Po boku Emmy Smetany natáčí místo toho dobový seriál Eliška a Damián. Ten má být dárkem pro diváky. Televize Prima totiž slaví třicet let na trhu. Z malé regionální televize se stali jedním z lídrů na trhu. Momentálně se jim daří právě i v seriálech. Úspěšnou Slunečnou nahradila na začátku loňského roku ZOO, která se těší takřka stejné oblibě. Na televizních obrazovkách ve svých pravidelných vysílacích časech obvykle s přehledem vítězí.

Je tak jasné, že pokud chtěl Klus do nějakého toho dobrého seriálu, tady rozhodně nešlápnul vedle. Fakt, že se dostane rovnou do náručí své dlouholeté fanynky, ho ale nejspíš ani nenapadl!

Kdyby si fanoušci snad mysleli, že to dají tyhle hrdličky dohromady i v soukromí, ten by se asi krutě mýlil. Klus má s manželkou Tamarou kromě dcer Josefíny a Jenovéfy také syna Alfréda. Burešová má s kuchařem Přemkem Forejtem syna Tristana Williama, z předchozího vztahu s hudebníkem Michalem Krásným pak syna Nathaniela. Možná, že ji zkrátka fascinují právě hudebníci! A kdo by se jí divil, že?

