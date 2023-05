Důkaz, že v seriálu ZOO chybí láska: Viky čeká krutý osud

Není to tak dávno, co se fanoušci na sociálních sítích rozčilovali, že už je trochu otravné koukat na to, jak se nikomu nedaří a všichni o své partnery přicházejí. V rodinném seriálu by člověk zkrátka čekal i trochu té romantiky – a nejen nevěry, podrazy a intriky pohledného Alberta. Co bylo psáno v osudu pro seriálové hrdiny?

Smolařka Eliška Krásná

Nejenže je otec jejích dětí evidentně zloděj, kterého nezajímá rodina, natož nějaké alimenty, které by na děti měl platit. Eliška se dlouho po zklamání bála zamilovat, a když konečně přišel Robert, potkal ho úraz, po kterém si ji nepamatoval. Dokonce si vzal svou bývalou ženu, která zřejmě vycítila příležitost, jak obnovit své rodinné štěstí, přímo v ZOO. Všichni čekali, že to nakonec s Robertem dopadne dobře, ze seriálu ale zcela zmizel. Pokud to měl být odchod na žádost herce, tak potěš pánbůh! Každopádně žirafí královna našla své štěstí u Břéti Kabáta. Jenže u něj se pořád bojí, že pro něj není dostatečně atraktivní...

Ten má mimochodem stejné příjmení jako manžel Julie, kterou si zahrála ve Slunečné. Tam si vzala veterináře Martina Kabáta, tady jí dělá radost policajt.

Viky Janečková, žadatel pomoci od všech

Ani Viky to nemá v životě jednoduché. Poté, co ji Kamil Ovčík zažaloval, poslal na ni exekutora, podvedl ji a ještě ji připravil o firmu, si vymyslela imaginární dvojče a sbalila bohatého soudce. Ten kvůli ní dokonce zrušil svatbu, když však zjistil, že je s ním Viky těhotná a žádné dvojče nemá, naštval se a přijal nabídku práce v zahraničí. Pak ho asi hryzalo svědomí, tak se pro ni vrátil, už tehdy měl však mít po svém boku asistentku Ester.

Ta s ním nakonec otěhotněla, Viky sbalila dítě a odletěla zpátky do Čech. Petr se nezajímá, nelítá za nimi, ani neplatí alimenty. Do toho je tu pořád Marek Rokl, který sice randí s její znovunalezenou sestrou Tes, přitom stále ale miluje Viky, ačkoliv ona si k němu obvykle chodí jen půjčovat peníze, eventuálně mu vysvětlit, že žádná jeho přítelkyně není dostatečně dobrá. Momentálně jí krachuje firma, s mechy se jí nedaří a designerskou firmu od ní koupil Ovčík poté, co ji dovedl na mizinu.

Sid, bohatá holka, co nemá tušení, který chlap je pro ni dobrý

Slečna Novotná, dědička sklářského impéria, která pro kariéru v ZOO dala všanc i dobré vztahy v jejich rodině. Pak ale potkala Adama Hrušku zvaného Haďáka, který se sice ze začátku choval jako hrubián, pak ale najednou pookřál a je z něj příkladná persona. Natolik, že získal jakési čarovné vize, díky kterým dokáže rozpoznat blížící se nebezpečí.

Jenže zatímco hledal pravdu o svých mrtvých rodičích v Amazonii, Sid se tak trochu zakoukala do fotografa Filipa, se kterým proběhl nějaký ten polibek, a kdyby pan Janda nezachoval chladnou hlavu, jistě by skončili bez oblečení. I to stačilo k tomu, aby se do ní bláznivě zamiloval. A ačkoliv kamarádí s Haďákem, neustále se ji snaží přesvědčit, že on je pro ni ten pravý. Sid mlží, Haďákovi lže, ale sama neví, co chce. V jednom z posledních dílů dokonce přespala u rodičů. Bůhví, jak tohle nakonec dopadne, až se ošetřovatel plazů dozví pravdu.

Marek Rokl, který bude stejně vždy milovat svou nejlepší kamarádku

Barman zvaný Mařenka nemá zrovna dobrý vkus na holky – ačkoliv o zevnějšku tu nikdo nemluví. Nejdřív ho Mína podváděla s bohatým finančním poradcem, dokonce si od něj brala peníze na léčbu mámy, která evidentně nikdy nebyla nemocná.

Pak ho jeho životní láska opustila, když dala přednost Petrovi, ačkoliv on se o ni nikdy nijak významně nesnažil, spíš tak pokukuje kolem. Pak si nabrknul Tes, sestru Viky. Asi aby měl alespoň kousek z krásných genů Janečkové. Jenže na obrazovkách se to jako žádná velká láska nejeví, a tak je otázka, zda tahle holka má být opravdu jeho velké štěstí. Fakt, že na Viky kouká jako na obrázek, když zpívá v baru, platí pořád.

Vojta Rokl, před kterým má partnerka tajemství

Brácha Mařenky to také nemá jednoduché. Nejdříve mu zemřela manželka Kája, která ho celou dobu neskutečně štvala, a navíc ani nepracovala, a pak si nabrknul Izy – překvapivě dvojče Tes, kterou zas nemá rád jeho syn Matěj. Navíc má Izy nějaké tajemství – tipujeme neplodnost, případně by mohlo jít o manžela někde v zahraničí. Zdá se, že brzy bude asi v ZOO zase pořádně veselo.

Manželé Roklovi, kteří už dávno nejsou ideální

Ani rodiče Marka s Vojtou to nemají jednoduché. Ačkoliv celou dobu platili za manželský pár, který se miloval až za hrob, Karel poctivě obětoval svůj čas péči o domácnost, aby mohla jeho žena budovat kariéru. Pak se ale provalilo, že měl milostný poměr s její kamarádkou, ze kterého vzešla dcera Stázka. Tu si musel Karel vzít do péče, když šla její matka do vězení, a jeho manželství tím utržilo vekou ránu. Nakonec se to nějak snaží dát dohromady, ale žádná velká sláva to stejně není.

Filip Janda, olympionik, který ještě nedoběhl do konce

Jak už bylo řečeno, ani olympijský sportovec a fotograf Filip to nemá jednoduché. Nejdřív se zamiloval do Sid, která stále dává přednost Haďákovi, pak se válí v posteli s Viky, která teď sice zjistila, že by jí možná přišel vhod, stále ho má však jenom jako chůvu svého dítěte. A aby toho nebylo málo, jeho partnerka Marika, která měla být zřejmě záplatou na jeho neúspěšné pokusy o jiné dívky, mu rozbila o hlavu kytaru, když se líbal se Sid. Filip skončil v nemocnici a bylo po vztahu.

Franta Kolman, největší smolař celého seriálu

Vůbec největším smolařem celého seriálu je Franta Kolman, který nahání každou sukni, která se kolem něj mihne, žádná z nich se však do něj nikdy nezamilovala. Za celou dobu mu scenáristé nepřihráli ani jednu ženu, která by v něm viděla chlapa do života. Ale jako komediální postavička je vynikající!

Adéla Pokorná, sekretářka, co si neumí zorganizovat život

Vždy milá a usměvavá Adélka jako sekretářka ředitelky Roklové je sice takovým sluníčkem seriálu, na druhou stranu jí to ve vztazích moc nevychází. Nejdřív se zamilovala do Alberta, který ji měl bohužel jenom na hraní, nakonec na chvíli zakotvila u Marka Rokla, ale ani s ním to nevyšlo. Teď je jejím partnerem Roman Pekař, který je sice starší, skvěle jí ale rozumí. Ačkoliv, poslední dobou mu Adéla vyčítá prý všechno, což věstí, že zase přijde nějaká komplikace…

Který ze seriálových párů by si podle vás rozhodně zasloužil svou šanci?

Zdroj: seriál ZOO

KAM DÁL: Utajený syn Sepéšiho je přesvědčený, že táta s Bartošovou ve skutečnosti nechodil.