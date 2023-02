Novinky ze ZOO: Albert vyhodí Sid. Stane se mu to osudným

V posledních dílech to v seriálu ZOO nebyla žádná sláva. Hrdiny čekal tvrdý oříšek v podobě ředitele Alberta Poláka. Ten pochází z bohaté rodiny a je zvyklý, že vždy dostane, na co jen pomyslí. Tak tomu bylo i s ředitelováním v ZOO, ačkoliv téměř půlku seriálu Marie Roklová odolávala jeho sprostým podrazům a urážkám.

Albert Polák vyhozen před zraky všech

Zápletka musí být. Tak tomu bylo i s Albertem Polákem, na kterého se chystá léčka tak dlouho, že už to nestíháme ani sledovat. Chytrá dvojčata Izy a Tes mu totiž chtějí ukrást vzácný obraz, který mají jeho rodiče v domě, a tak se od něj nechávají balit, aby byla jeho rodině blíž. V domě vybaveném bezpečnostním alarmem, na který už však rodina skoro ani nereaguje, protože ho věčně zapíná neposlušná kočka. To hraje holkám do karet. Jenže už to trvá tak dlouho, že diváci ani nevědí, která sestra s ním randí. Děvčata tahají Alberta za nos už tolik dílů, že připisujeme mladému Polákovi ke cti, že to ještě nevzdal.

Nakonec se i na ředitelském křesle Albert chytil do vlastní pasti. Tak rychle mu narostl hřebínek, až mu ho starosta srazil před zraky všech. Když chtěl Albert vyhodit Anču, která už mu také nebyla dost dobrá, ačkoliv kdysi se jí vtíral, aby patřil do vážené rodiny, starosta odvolal z funkce jeho. A to za bujarého potlesku všech přítomných.

S návratem nových postav přichází láska i drama

Není divu. Albert vnesl do ZOO šikanu, strach a hádky. Bral lidem peníze, plísnil je za maličkosti a každý se ho bál. A když ne jeho, tak ztráty pracovního místa. Konečně se tak vrací dobrosrdečná, leč momentálně životem těžce zkoušená žena, která má na srdci jen ty nejlepší zájmy. Bude se však muset vypořádat se Stázkou, která se u nich prozatím zabydlela natrvalo. Bude schopna přijmout nemanželské dítě milovaného Karla?

V příštích dílech se také vrátí Haďák, kterému se bude muset Sid přiznat, že políbila fotografa Filipa. S napětím očekávají diváci také návrat Viky Janečkové ze zahraničí, která nedávno porodila soudci Petru Křížovi vytouženého syna. Ten měl ale na Evropském soudě pletky s asistentkou, které mu sveřepá žena rozhodně jen tak neodpustí. S návratem hlavních postav tak drama jen tak neustane, na druhou stranu to konečně budou příběhy, po kterých diváci lační. Charlieho v županu už bylo zkrátka až dost.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

