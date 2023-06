Diváci posílají seriál ZOO k šípku. Je z toho slátanina, shodují se

Příběh o zadlužené chůvě, která se jako zázrakem setká s movitým soudcem, zamiluje se do něj a otěhotní, se stal vcelku solidním náhradníkem původně vysílané Slunečné. Leč tady tvůrci trochu klopýtli a skutečné těhotenství Evy Burešové zřejmě dalo prostor pro podivné dějové linky, které nejsou zábavné – nebo se nedají dost dobře pochopit. Proč to jde s oblíbeným seriálem z kopce? Diváci mají jasno! Máme pro vás sumář těch nejčastějších důvodů a kritik, které se objevují na sociálních sítích.

Vztah Viky a Filipa je otravný

Eva Burešová je skvělá herečka se špatnou rolí. Viky Janečková je ta nejotravnější postava celého seriálu, u které zkrátka nevíte, čím si zrovna zničí život. Nejdřív si šlapala po štěstí lží o neexistující sestře, do které se pan soudce zamiloval, teď odmítá chlapa, který je z ní evidentně naprosto hotový – Filipa Jandu. Je to otravné. Nedá se na to koukat a občas se člověk diví, že se s Viky ještě někdo baví. Kdo tuhle postavu vymýšlel?

Bezúhonnost soudce tady nikomu nic neříká

Soudce, který páchá trestný čin. Neplacení výživného je za splnění dalších podmínek postižitelné dle trestního zákoníku, přitom bezúhonnost je jedním z nezbytných předpokladů řádného výkonu soudcovské funkce. Pokud by Petr tak dlouho neplatil na svého syna Péťu, bylo by to až s podivem. Viky to ale zřejmě netrápí, ačkoliv žije od koruny ke koruně a krachuje jí jedna firma za druhou. Nemá nic kromě rodičovského příspěvku, takže nikdo moc nechápe, z čeho žije. Maximálně si čas od času zapěje v baru.

Sid a její podivný vztah k Haďákovi

Bohatá dědička sklářského impéria jednou svého Adama miluje – a pak už zase ne. Občas je sice nějaký slabý záchvěv a vypadá to, že to snad konečně bude dobré, to však velmi rychle překazí nějaká událost, která je naprosto nahodilá a nikdo ji nechápe. Celou dobu vypadají jako bratr se sestrou, chemie mezi nimi už dávno není žádná a člověk nechápe, jaký má ten jejich vztah vlastně význam. Pokud měli působit jako silný pár, který překoná všechno, tak to nevyšlo.

Navíc je Michaela Pecháčková, představitelka Sid, stále častěji konfrontována ze strany diváků tím, že její progres v hraní se zastavil a poslední dobou už to nestačí. Na druhou stranu je třeba chápat, že je zkrátka mladinká.

Bonbónový byznys

Dvojčata Izy a Tes, která se vůbec nebaví se svou starší sestrou Viky, působí v seriálu tak trochu navíc. Korunu tomu dal jejich byznys s bonbóny, do kterého se dámy odvážně pustily poté, co se bláznivě zamilovaly.

Charlie a jeho Katka Kytková

Je jasné, že scenáristé potřebovali dopřát Charliemu trochu té lásky. Jeho vztah s Katkou však dostal tak málo prostoru, že někteří jen lapali po dechu, když ji požádal o ruku – kdy se to stalo? Proč se to stalo? Jak to, že už se nehádají?

Ilonka jako bytový inventář

Ludmila Molínová je tou nejkouzelnější herečkou, kterou seriál ZOO vlastně má. Čiší z ní dobro a pravděpodobně byste chtěli, aby vám také každé ráno dělala snídani a mluvila do vztahů, protože to dělá s obrovskou láskou. Na druhou stranu je však trochu podivné, že si ji soudce pronajmul i s bytem, a ačkoliv dříve sloužila muži zákona, teď se s radostí podílí na nezákonných praktikách Charlieho, který celou dobu působí jako pasák krásných dvojčat.

Kristýna a Albert

Už jsme trochu pochopili, že je zřejmě nově příchozí průvodkyně bláznivě zamilovaná do marketingového ředitele Alberta Poláka už z dětství, na druhou stranu teď její chování vůbec nedává smysl. Nejdřív se dá do kupy s Kamilem, pak si přivede svého údajného bývalého a předstírá lásku. Do toho posílá Albertovi dárečky a nadbíhá mu. Jasně, že by to byl perfektní závěr záporáka, kdyby se dal dohromady s holkou, kterou v pubertě šikanoval. Vlastně by tím odčinil vše, co spáchal, ale… Uvěří tomu ještě někdo?

Adélka a Roman

Sekretářka Adélka se bláznivě zamilovala do Romana Pekaře, ačkoliv nevěděla, že je ještě stále ženatý. A světě div se! Není to ledajaké manželství. Jeho cílem bylo ochránit nebohou dívku před hrozící smrtí v její rodné zemi. A tak se dohodli, že si ji naoko vezme, aby tady získala povolení k dlouhodobému pobytu. Faktu, že jde v podstatě o návod k nelegálnímu jednání prezentovaný na televizních obrazovkách, přitěžuje ještě Charlie, který vydíral místní úřednici, aby povolení i bez svatby uspíšila. Říkáme si – proč?

Alice a její kniha, se kterou pomáhá Brázda

Všichni už si všimli, že ze seriálu zmizel Marek Taclík. Jeho manželka Alice se mezitím rozhodla, že napíše knihu povídek. Nikdo neví o čem, jen její krátký pohovor s Brázdou, který jí měl pomáhat, vyzníval jako milostné vzplanutí. Brázdova partnerka Monika Alici obvinila, že je mrcha, která se jí snaží přebrat chlapa. O tom, že veškeré scény Sabiny Laurinové a Jany Švandové se točí už jen v jakémsi kamrlíku, který má být kancelář, se ani nemusíme bavit.

Marika a její dítě s Kamilem

Je jasné, proč musela Marika na chvíli ze seriálu pryč. Její představitelka Denisa Pfauserová je totiž těhotná. Ale, že dají tvůrci i Marice do vínku těhotenství, a navíc s Kamilem… Nechodila dost dlouho s Filipem? Může ta holka vůbec vědět, s kým to má?

Mařenka, co nemiluje

Vztah Marka Rokla k Tes je natolik chladný, že ho občas někdo ani nepostřehl. Celou tu dobu za ním Tes jen chodí do baru, čas od času si dají nějakou tu pusu nebo spolu vyrobí v kuchyni bonbóny.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Chyby v seriálu Ulice: Ani nekonečný seriál není neomylný.