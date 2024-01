Dny Polišenské v seriálu ZOO jsou sečteny. Už toho měla dost

V poslední době uvažuje Eliška Krásná v seriálu ZOO, že odjede na několikaměsíční expedici, která by jí mohla změnit život. To je výhoda takového scénáře – když potřebují někoho vyřadit z děje, zkrátka ho pošlou něco zkoumat nebo objevovat do divočiny. Přitom to byla právě Eliška, která dlouho hledala štěstí a nakonec přijala nabídku od policajta Břéti, kterému naprosto učarovala. Diváci toho ale z jejich lásky moc neuvidí.

Seriály už ji nebaví

Herečka Lucie Polišenská už nějaký ten čas mluví o tom, že ji herectví v seriálech nenaplňuje. Mnohem raději má divadlo, kde zažívá interakci s diváky, nebo práci na svém statku, který s manželem nedávno pořídili. „Natáčet seriály mě baví, ale čeho je moc, toho je příliš,“ řekla v rozhovoru pro rozhlasový pořad Větrník.

Dlouho také mluví o dětech, které si přeje. A vzhledem ke svému věku jistě nechce příliš otálet. Může to snad být důvodem, proč se vzdává finančně výhodného místa v seriálu? Není zrovna tajemstvím, že natáčení je pro herce daleko lukrativnější záležitost než divadlo.

V seriálu ZOO to teď nemá nikdo jednoduché

Viky Janečková to v poslední době nemá vůbec jednoduché. Může být ráda, že je Filip natolik ochotný, aby jí se vším pomáhal. Musí se totiž starat nejen o malého Péťu, o něhož táta nejeví zájem, ale i jeho dvojčata Sofii s Benem, které nemá v Čechách. Jejich babička na ně nemá čas, táta jim sotva zavolá. Jenže to se brzy změní. Petr Kříž se vrací do děje!

Zatím není jasné, zda naruší vztah Viky a Filipa, bude znovu usilovat o Markétu, nebo snad zahoří láskou k někomu úplně jinému. Už teď je však jasné, že bude na konci ještě veselo! Navíc se vrátil Albert, který je konečně zamilovaný až po uši do Kristýny. Ta ale musí odletět do Afriky na expedici… Vrátí se pověstný casanova ke svým starým zvykům?

Zdroj: redakce, FTV Prima, Český rozhlas

