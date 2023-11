Seriál ZOO: Nejotravnější dějovou linku všech dob vyhrává Sid a Pivoňka

Herečka Michaela Pecháčková dostala nelehký úkol. Musí v roli Sid dokázat, že je Pivoňka podvodník a gauner, ačkoliv si všichni myslí, že je to seriózní muž, který dokáže okouzlit každou ženu. To je možná pravda, ale že je na něm něco zlého, to už žádný divák nepochybuje. Sid teď bude muset ochránit svou maminku Alici před podvodníkem, který by ji chtěl možná připravit o majetek jako paní Strakovou!

Sid uspořádala hon na podivného přítele

A to není ani zdaleka všechno. Z natáčení se dokonce nesou zvěsti, že by se mohl Pivoňka pokusit o únos Alice! Haďák bude zřejmě velmi překvapený, s kým se to celou dobu přátelí. Byl přesvědčený, že je jeho blízký přítel naprosto nevinný. Jeho přítelkyně ale záhadným způsobem, který otravoval všechny diváky u televizních obrazovek, vycítila, že s ním není něco v pořádku.

Než se však ukázala pravda, pořádala Sid na Pivoňku nesmyslný hon, který byl zdlouhavý, otravný a pro seriál vlastně tak trochu zbytečný. Dobré to bylo k tomu, aby se měl člověk proč divit, že se se Sid ještě někdo vůbec přátelí – minimálně Břéťa Kabát, který kvůli sotva dvacetileté holce riskoval celou svou kariéru u policie. Definitivně však můžeme prohlásit, že je to letošní nejotravnější dějová linka ve všech seriálech. Čest Michaele Pecháčkové!

Odchod Evy Burešové

V poslední době se také spekulovalo o odchodu Evy Burešové, která už má všeho plné zuby, nebaví ji, jak ji lidi stále dokola kritizují a celou kariéru by nejraději pověsila na hřebík. Dokonce má jasno, co by v takovém případě dělala – otevřela by si krámek s magickými krystaly a začala vykládat karty. Vedení Primy ji ale rychle vrátilo nohama na zem. Připomnělo jí, že má nějaké závazky a musí je dodržet. Dobře vědí, že by bez ní seriál ZOO nefungoval.

„Pocit vyhoření mám stále. Bojuji s tím každý den. Nejsem jediná a můžu ho mít i ve třiceti letech, jak se někteří podivovali. Protože makám opravdu hodně. Měla jsem fakt náročný rok, nejen pracovně, ale samozřejmě mám dvě malé děti a do toho to starší mám s někým jiným, tak to je taky trošku náročnější. Takže pořád s tím bojuji, nejsem ještě úplně ok, ale věřím, že to brzy bude dobré,“ řekla Burešová pro Super.cz.

Je tak možné, že až se vše natočí, dá seriálová hvězda televizním obrazovkám na chvíli vale. Vedení Primy také prozradilo, že už mají scénáře jen na půl roku a pak by měl i seriál ZOO skončit. Co budou vysílat poté, se ještě neví. Mluvilo se o seriálu Zrodila se hvězda, ve kterém měla hrát hlavní roli opět Burešová. To je teď už ale možná passé.

Zdroj: redakce, FTV Prima, Instagram, super.cz

KAM DÁL: V seriálu ZOO se nastřádala negativní energie: Kdo se chce pořád dobrovolně rozčilovat?