Jak vyhnat kunu: Dostat ji z domu není snadné, některé metody však slaví úspěch

Kuna je jinak krásná lasicovitá šelma, která se ale dokonale adaptovala na život ve společnosti člověka. Řeč je o kuně skalní, její příbuzná lesní nevytáhne paty z lesa. Ta nechce mít s člověkem nic společného.

Jak je od sebe rozeznáme?

Kuna skalní, která nás občas doma prudí, vyhledává skály, ale i ruiny, staré šachty – a také naše chaty a půdy. Má na krku bílou náprsenku, která dosahuje někdy až k předním končetinám. Kuna lesní má náprsenku žlutou, menší, jen pod krkem.

V posledních letech se kuna skalní znovu zřejmě přemnožila a můžeme ji vidět nejen na vesnicích, ale i ve městech. Když napadne sníh, její stopy vidíme ráno všude, včetně těch, které končí někde pod zaparkovaným automobilem nebo až na střechách, kde se šelma pohybuje s neuvěřitelnou obratností.

Jak se šelmy zbavit?

Nejjistější způsob, jak se zbavit kuny, je odchyt do klecové pasti. Ovšem dostat kunu do pasti už tak jednoduché není. „Past je třeba umístit někam, kudy kuna chodí na lov, a překážkami v podobě prken ji nasměrovat přímo do pasti. Ale ani to nemusí vyjít. Kuna je velmi nedůvěřivá a chytrá. Jistější bude zkusit různé elektronické plašiče, které dáme na místa, kde kuna pobývá či kudy chodí. Kuna si ale někdy na zvuky nízkých frekvencí zvykne a zase vyhraje,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz pan Jiří, který „kuní“ problém řešil před několika dny.

Osvědčila se mu kombinace s plašiči s LED osvětlením, jehož světlo šelma nesnáší. Pokud jde o uzavřené prostory (včetně motoru auta), kunu vypudíme pachovými odpuzovači. Dají se koupit třeba i v prodejnách s potřebami pro motoristy. Sprej můžeme použít jak v autě, tak na půdě nebo na chatě a v dalších prostorách, kde víme, že se šelma zdržuje, případně tam má dokonce mláďata. „Někdy se používají i lidské vlasy nebo chomáče srsti třeba psa nebo kočky. Ale tyto prostředky mají krátkou účinnost – fungují jen do vyprchání charakteristického pachu predátora nebo člověka. Mě osobně se neosvědčily,“ doplnil pan Jiří.

Co všechno loví kuna?

Potravou kuny skalní jsou především hlodavci a ptáci. Kuna ráda plení ptačí hnízda, ale chutná jí i ovoce a lesní plody. Často dokáže ale doslova vyvraždit všechny slepice v kurníku, když se tam dostane. Hledá tam především vajíčka. Říká se, že kuna v kurníku nevraždí kvůli chuti zabíjet, ale ze strachu. Slepice začnou vyvádět a ona je zabije, protože je vylekaná. Stejně tak dokáže najít sebemenší otvor a dostat se do králíkárny, nebo se dokonce prokouše skrz pletivo a odnese si nějakého králíka.

To je jen několik málo z mnoha důvodů, proč lidé nemají kuny zrovna v lásce. Dalším důvodem je i to, že je šíleně hlučná. V době páření, což je někdy v létě, dochází k častým, poměrně hodně hlasitým soubojům mezi samci. Zvířata se honí třeba po půdách a když se dají dohromady samička a sameček, začnou společně lovit a hrát si. Také mláďata narozená na půdě dělají, když trochu povyrostou, při hraní šílený rámus. Dokážou po půdě například kutálet nalezenou plechovku – a majitelé dole pod nimi nemají nejmenší šanci usnout.

Zdroje: redakce, pasti.cz, kunalesni.cz, rozhlas.cz

