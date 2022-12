Jak udržet kočky od vánočního stromečku? Vyrobte si domácí sprej, který je odradí

Majitelé koček mají mimo vymýšlení a shánění dárků a pečení cukroví ještě o jeden sváteční úkol více. Musí totiž před jejich zvědavým domácím mazlíčkem uchránit vánoční stromeček. V opačném případě by to špatně dopadlo. Naštěstí existuje hned několik tipů, jak na to.