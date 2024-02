Projekt Elona Muska vpravil čip do mozku člověka. Máme si opravdu hrát na bohy?

Potenciál změnit životy mnoha lidí je obrovský, zároveň ale vzbuzuje etické otázky, když se někteří odborníci domnívají, že Neuralink není dostatečně transparentní. „Možná jsou to jen konspirační teorie, třeba je v tom ale i kus pravdy. Myslím, že se to dozvíme velmi brzy,“ řekl Čtidoma.cz Petr Morávek, který se dlouhodobě zabývá otázkou zapojení moderní techniky do řešení globálních problémů.

Senzace, nebo nebezpečí pro lidstvo?

Prvotním cílem implantace čipu do mozku člověka je, aby byli lidé bez končetin schopni ovládat počítače. „Zkuste si představit, že by Stephen Hawking komunikoval rychleji než rychlopísař nebo licitátor,“ uvedl při představení projektu Elon Musk. Je to něco, co bylo ještě docela nedávno považováno za sci-fi. Faktem však je, že už nějakou dobu existuje zařízení na bázi mozek – počítačové rozhraní, které má umožnit postiženým lidem fungovat nezávisleji.

Přesto Muskův úspěch zaznamenal malou senzaci nejen v odborných kruzích. „Povedou se díky tomu dlouhé debaty o tom, zda je to etické, morální, jestli si mají neurovědci hrát na bohy apod. Podle mého názoru je to sice pochopitelné, ale zbytečné. Ano, dbejme na bezpečnost, ale rozhodně nebraňme pokroku,“ má jasno Petr Morávek.

Jak čip v mozku funguje?

Samotný čip, který se nazývá N1, má velikost mince. Pacient, který ho má v mozku, by se měl pouze soustředit na určitou akci, což by mělo stačit k tomu, aby ji provedl. Tedy žádný pohyb, dokonce ani rty. Lidé, kteří se přihlásí do studie PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface), podstoupí zákrok, během kterého jim chirurgové vpraví čip do té části mozku, která ovládá pohyb. Ten se pak o vše postará tak, že bude posílat aktivitu mozku do externího zařízení, což bude počítač, ale i chytrý telefon.

Toto zařízení postupem času rozluští „kódy“, které mozek produkuje, a naučí se je využívat ve prospěch pacienta. „Je třeba říct, že zařízení, která jsou umístěna na hlavě člověka, už známe. Ale ta jsou externí, ještě nikdy jsme se nedostali do mozku. Proto jde o převratnou věc, která podle mě není zcela doceněna,“ uvažuje pro Čtidoma.cz Petr Morávek.

Je nedůvěryhodný, protože na tom vydělá?

Reálných informací je však zatím málo, i proto se někteří odborníci na projekt dívají s despektem. Existuje jen brožura, která však nevysvětluje téměř nic. Neuralink dokonce ani neprovedl registraci ClinicalTrials.gov, jak bývá zvykem a vyžadují to i některé odborné časopisy. Pravdou tedy je, že transparentnost opravdu pokulhává.

Bioetický think tank institut Hastings Center varuje, že Musk by mohl projektu zneužít. Upozorňuje na to, že má z výzkumu obrovský zdroj peněz, proto není důvěryhodný. „Musk tvrdí, že konečným cílem projektu je pomoci lidstvu držet krok s vědou. V někom to může vzbuzovat obavy z nějaké ‚vzpoury strojů‘, osobně bych se však soustředil na současnost a řešil, jak nové informace využít,“ doplnil pro Čtidoma.cz Petr Morávek.

