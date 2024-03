Smutek těžce nemocného Saturnina: Kvůli nehodě, ohni a politice ztratil Oldřich Vízner všechny bratry

Narodit se jako jeden ze čtyř bratrů, to musí být zajímavý život, můžeme si pomyslet. Jenomže jak ukazuje příběh Oldřicha Víznera a jeho sourozenců, osud si v některých případech vymyslí tak krutý scénář, že by jej lépe nevymyslel ani autor hororových příběhů. Život se pak může i v tak početné rodině zdát jako jedna velká těžká samota. Ale vezměme to postupně.

Všichni tíhli k umění

Ještě před narozením budoucího herce Oldřicha došlo v rodině Víznerových k velkému neštěstí. Německé nákladní auto na konci druhé světové války srazilo z kola jejich tehdy jedenáctiletého syna Vlastimila. Toho tedy nemohl herec nikdy poznat, ale stín této tragédie v rodině přetrval po dlouhé další roky. A tak zůstali v rodině tři bratři, Jaroslav, Oldřich a Vladimír, kteří vyrostli, dospěli a vydali se každý svojí vlastní cestou. Jaroslav se stejně jako Oldřich dal na herectví, o čemž Oldřich Vízner mluvil i v pořadu České televize Před půlnocí. Daleko od této umělecké profese se nepohyboval ani Vladimír, který se stal zvukařem a kameramanem. Mohli tvořit dokonalé sourozenecké trio, kdyby do republiky v roce 1968 nepřijela vojska Varšavské smlouvy a kdyby o patnáct let později neodjeli Oldřich, Vladimír a jejich partnerky na společnou dovolenou k moři…

Jeden bratr raději emigroval

Jak s bratrskou trojicí souvisí bratrská vojenská pomoc v osudovém osmašedesátém roce? Právě tehdy se totiž již známý Jaroslav Vízner rozhodl pro svobodu za hranicemi naší republiky a i se svojí ženou emigroval do Švýcarska. Ani ve své nové zemi se rozhodně neztratil, jak uvádí například web Českého rozhlasu. Kromě herectví se zde věnoval i režii a slavil úspěchy, dokonce se stal učitelem herectví v Ženevě. A to všechno i přesto, že se podle svého vlastního vyprávění pro Paměť národa jako kádrově nevhodný uchazeč nedostal na vysněnou DAMU. Se svým bratrem se pak shledali v roce 2001, když se Jaroslav ze zahraničí definitivně vrátil. Dokonce je můžeme vidět společně v detektivní sérii Vraždy v kruhu.

Tragická dovolená u moře

Zatímco jednoho bratra vzala Oldřichu Víznerovi na dlouhá léta neutěšená politická situace v tehdejším Československu, o dalšího sourozence přišel při tragédii na dovolené u moře. Prázdninové dny, které měly znamenat odpočinek od všedního shonu, se staly Vladimírovi osudnými. Při neopatrné manipulaci s plynovou bombou ve stanu došlo k požáru, při němž byl tragicky popálen. I když jej nechal jeho bratr okamžitě převést do nemocnice, v dalších dnech se situace jen zhoršovala a po dvou týdnech Vladimír zemřel. V Oldřichu Víznerovi tato situace samozřejmě zanechala velké šrámy na duši a podle jeho tehdejší partnerky Jany Šulcové se jeho povaha docela změnila. Nápor na psychiku to musel být obrovský, a tak se nikdo nemůže divit, že to zkrátka neunesl.

Zůstal sám s těžkou nemocí

Jednoho bratra tedy slavný představitel Saturnina nikdy nepoznal, druhého definitivně ztratil v roce 1983 a třetí se mu na léta vzdálil do zahraničí a v roce 2022 definitivně odešel do hereckého nebe. Na světě tedy ze sourozenců zůstal sám Oldřich Vízner, kterého podle všech smutných posledních zpráv výrazně trápí podlomené zdraví. Hovoří se o Parkinsonově chorobě, čemuž napovídají fotografie jeho zbědovaného těla. Můžeme mu jen přát, aby se jeho stav zlepšil, nebo alespoň stabilizoval. Před kameru se ale již pravděpodobně nevrátí.

