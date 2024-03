Konec legendy českého filmu? Ivu Janžurovou trápí zdraví, zásadní roli asi hrají její dcery

Už brzy možná Iva Janžurová pověsí kariéru na hřebík. Asi není nikdo, kdo by si nepřál, aby stále rozdávala smích a radost. Jenže co když už to nejde, co když přemáhá stále větší bolesti? Povídá se, že její dcery už by rády viděly, aby se maminka šetřila. „Ať to dopadne jakkoli, na legendu českého filmu a divadla se bude vzpomínat hodně dlouho,“ řekl Čtidoma.cz odborník na český showbyznys Pavel Filandr.