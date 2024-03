Chyby v seriálech Zlatá labuť, Ulice a ZOO. Nasekat tolik nesmyslů, to už je umění

Třetí sezona seriálu Zlatá labuť je poslední, ještě několik dílů a obchodní dům v centru Prahy definitivně zavře své brány, další řada se netočí. Mimochodem, kdo by čekal romantiku a šťastný konec, podle všeho se nedočká. Tvůrci tak zřejmě reagovali na stížnosti některých diváků, že je seriál příliš sladký. „Já mám šťastné konce ráda. Drama a pak všechno dobře dopadne, tak to má být. Hororových momentů máme v životech až dost, aspoň v televizi nám mohli dopřát pohodičku,“ řekla Čtidoma.cz Anežka Horáková.

Historické chyby v historickém seriálu

Nutno říct, že Zlatá labuť je, pokud se týká chyb, spíš trpaslíkem. Je ale pravda, že když si pan Mašek (Robert Mikluš) za druhé světové války v hospodě objednal carpaccio, mnoha lidem to vyvolalo úsměv na tváři. Toto jídlo vzniklo totiž v Itálii až v roce 1950 v Benátkách a poprvé ho jedla hraběnka Amalie Nani Mocenigo.

Z pohledu historie je zde asi o něco větším úletem plukovník SS Gruber, kterého skvěle ztvárnil Jaroslav Plesl, respektive jeho uniforma. Límcové označení „Standartenführer“ je v pořádku, ale nárameníky jsou určené majorovi (Sturmbannführer). Také není nikde vidět označení SD, přitom členem být musel, jinak by nemohl velet gestapu. „Oboje bych jim odpustila, já to vůbec netušila. I když je pravda, že když si hrají na historický seriál, měli by mít historii v pořádku,“ má jasno Anežka Horáková.

V ZOO se ztratil milion korun

V ZOO už ale začíná přituhovat, tam už se chybky počítají minimálně na vyšší jednotky, ne-li desítky. Třeba když chce Helča v podání Jitky Sedláčkové točit film a shání za sebe náhradu do práce. Nikdo jí ale nechce vyjít vstříc s tím, že je odborně na výši a nejde zastoupit. Nakonec za ni zaskočí Tes (Barbora Černá), problém však je, že v zoo je pouhou brigádnicí bez odpovídajících znalostí.

Pamatujete, když Markéta (Michaela Petřeková) prohrála sázku s Viky (Eva Burešová) o milion korun? Druhá jmenovaná sbalila Petra (Robert Urban), tudíž by měla shrábnout prachy. Nestalo se, v dalším ději není o penězích ani zmínka a Viky evidentně utřela nos, protože je stále chudá jak kostelní myš. „Tohle jsme řešily s holkama u kávy. A nakrklo nás to ohromně, protože Viky měla být díky výhře už někde jinde. Milion sem, milion tam, na Primě asi mají dost,“ glosuje chybu paní Horáková.

A vezměme si třeba ještě Dominiku (Denisa Nesvačilová), která rozhazuje peníze ve velkém. A jednou si údajně vezme na ryby bundu za desítky tisíc, alespoň tato slova v seriálu zazní. Problém je, že jde o běžnou konfekci z obchodu za pár stovek.

Superžena a noční můra zdravotní pojišťovny

A jdeme do finále! Seriál Ulice je studnice chyb a chybek. „Spousta je jich vidět na první dobrou. Někdo by měl dostat za uši, nejde o maličkosti,“ kroutí hlavou Anežka Horáková. Nejkřiklavějším krokem vedle bylo zřejmě těhotenství Karly (Markéta Stehlíková). Tato superžena totiž zvládla být těhotná téměř jedenáct měsíců. Těžko říct, zda jí gratulovat ke světovému rekordu, nebo ji spíš politovat. A když už jsme u toho, Karla zřejmě porodila dokonalé dítě. Malý Karlík si totiž od necelých dvou let hraje bez jediného hlásku v pokojíčku a rodiče tak mají spoustu času na sebe a své problémy.

Pak tu máme Vasila Fridricha, který se zvládne rozdvojit. Nejprve se totiž v seriálu objevil jako právník Libušky (Zuzana Vejvodová), aby za pár let na scénu vyrukoval v podání manžela (dnes už bývalého) Blanky (Linda Rybová). „Myslí si, že to lidi nesledují, jinak si to neumím vysvětlit. Nejsme ale přeci tupci,“ usmívá se paní Horáková. Ani ona, ani nikdo jiný také nikdy neslyšel mluvit Skyler holandsky přesto, že je z této země. Dokonce i s rodiči mluví anglicky.

Mohli bychom pokračovat ještě hodně dlouho. Na jeden zásadní nedoraz však upozornila sama Anežka Horáková: „Vilma Nyklová je zhruba v mém věku a paní Obermaierová ji hraje opravdu skvěle. Ale ať mi někdo vysvětlí, jak je možné, že byla po pádu tak dlouho v nemocnici? Když jsem tam byla já, vykopli mě za dva dny domů, že potřebují místo. Co na to asi říká její zdravotní pojišťovna?“ dodala pro Čtidoma.cz.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Chyby ve slavných českých filmech: Nesmysly poznamenaly i největší klasiky.