Chyby ve slavných českých filmech: Nesmysly poznamenaly i největší klasiky

Kam dal režisér oči? Proč se tohle nevychytalo při stříhání? Kdo je za to zodpovědný a proč se to vůbec stalo? Možná vás některá z těchto otázek napadne, když se podíváte na hrubky, které prošly až do kin či na televizní obrazovky. Napadlo to asi i všímavé diváky, kteří se se svými poznatky podělili na webu ČSFD.

Pelíšky jsou studnicí chyb

S trochou nadsázky se dá říct, že jedním z přeborníků, pokud jde o chyby, jsou kultovní Pelíšky. Tam se to nesmysly jen hemží, hodně věcí opravdu postrádá logiku. Může to být tím, že se snímek natáčel na konci devadesátých let, a přitom pojednává o letech 1967–1968. Faktem však je, že například vůz Škoda 120 v té době neexistoval.

Stejně tak nikdo nemohl mít na zdi pověšen plakát, který zve na film Muž, ktorý miloval tancujúcu mačku. Důvod je prostý – toto dílo vzniklo až v roce 1973. Hodně často se zmiňují ponožky Saši (Jaroslav Dušek), které během návštěvy učitelky (Eva Holubová) záhadně změnily barvu. samostatnou kapitolou je pak štáb, který se v záběrech objevuje hned několikrát (třeba když je při štědrovečerní večeři u Krausů vidět mikrofon). Zvláštní je také autogen, který je jasně vidět ve scéně, kdy Šebek (Miroslav Donutil) pije vodku a z úst mu vyšlehne plamen.

Není bez zajímavosti, že přesto, že se první část filmu odehrává 24. a 25. 12. 1967 v Praze, je všude čerstvý sněhový poprašek. To by nebylo možné, protože dle údajů z Klementina se v těchto dnech teploty v metropoli pohybovaly od 4 do 11 stupňů. To ale není zdaleka všechno, tento film je chybami opravdu doslova posetý.

V pohádkách je asi možné všechno

Nesmysly se samozřejmě nevyhnuly ani slavným pohádkám. Třeba oblíbená Šíleně smutná princezna se může kochat pohledem na dopravní značku a Helena Vondráčková si při sundavání čepečku stáhne i příčesek. Princezna se zlatou hvězdou na čele zase solí princi polévku, když jí do hrnce spadne prsten. Záhada je, že z pravé ruky, když ho celou dobu měla na levé. Chůva jí zase vyká, v jedné scéně si však střihnou „tykačku“ atd.

A víte, Jak se budí princezny? Možná díky moderním hodinkám, které má na ruce Matěj, když se potká s Jakubem. Chytrá Zlatovláska zase oživuje milovaného Jiříka a cesta ke štěstí je vydlážděna. Problém však je, že už by byla dávno po smrti, protože si na ruku nejprve nalije mrtvou vodu. A třeba když Pyšná princezna coby Krasomila (Alena Vránová) projíždí s králem Miroslavem (Vladimír Ráž) po kládě stromu, je patrné, že jedou stejným místem dvakrát.

Císařův pekař – Pekařův císař v problémech

Takový snímek Císařův pekař – Pekařův císař měl problémy už během natáčení. Musel se vyměnit režisér i někteří herci. A i přes na tu dobu astronomické výdaje přesahující 27 milionů korun se film neobešel bez vážných hrubek.

Když to vezmeme od konce, závěrečná scéna je podle všeho natáčena z výšky, protože je jasně vidět stín jeřábu, kameramana i jeho pracovního nástroje. Také záběry na chrám sv. Mikuláše a Národní divadlo jsou jaksi mimo, protože byly postaveny až dávno po císaři Rudolfu II., z jehož doby snímek je.

Při všeobecné panice ve chvíli, kdy chodbami kráčí Golem, bychom neměli zapomenout na vyděšeného chlapíka s trámkem, jak peláší v jedné ze scén. Tímto trámkem byly zřejmě zdi povaleny, aby to měl Golem „snazší“. A když už jsme u této oživlé sochy – když Jeroným Alessandro Scotta čte hebrejský nápis na Golemovo oživení, činí tak zleva doprava. Jenže hebrejské písmo se čte zprava doleva. I zde by se dalo ještě pokračovat. Na druhou stranu proč si kazit dojem z filmových zážitků?

