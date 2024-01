Zalez do spacáku, říká Tomáš Klus. V létě naháněl v kempu ženské a tohle je výsledek

Pro nadanou Josefínu Klusovou byl seriál Zalez do spacáku zřejmě start zářné kariéry. Už se vedle tatínka objevuje i v populárním seriálu ZOO, kde hraje jeho neteř a tropí pořádné naschvály jak fotografovi Filipovi, tak jeho velké lásce Viky. A je jasné, že to pro malou Josefínu není poslední role. Po boku svých dvou sourozenců si zahraje také v připravovaném seriálu Dcera národa. U Klusových zkrátka není o talent nouze!

Letní novinka se odehrává v kempu

Nový seriál bude vyprávět příběh Ivana, který se chce oženit s krásnou mladou Sárou, jenže to má malý háček. Zapomněl jí prozradit, že byl třikrát ženatý a má i nějaké ty děti!

Ivan, kterého si zahraje Tomáš Klus, požádá po krátké známosti o ruku Sáru v podání Pavly Gajdošíkové. Ta souhlasí jen pod podmínkou, že stráví celé léto v kempu rodičů, aby se lépe poznali. Ivan se bojí, že mu jeho ratolesti tuhle lásku překazí, a tak se s jejich maminkami dohodne, že si děti o prázdninách nevezme a ozve se hned, jak to bude možné.

Noční natáčení se dceři líbilo

Jenže jak už to tak bývá, ženy nejsou hloupé a zajímá je, co je za tak náhlou změnou názorů. Spojí se, sbalí děti a rozhodnou se, že do kempu pojedou – a děti mu tam nechají. Překvapená Sára si myslí, že děti jejich vzájemnému poznávání jen prospějí. Však do života Ivana přece patří!

Minulé léto měl tak Tomáš Klus sice pracovní, dalo mu to ale velkou příležitost, jak strávit čas s rodinou. „S dcerou Josefínou jsme si tu udělali krásné prázdniny a bydlíme tu v karavanu. Máme skvělý otcovsko-dcerovský mód. Zamiloval jsem si to tady. Myslím, že se podařilo dát dohromady skvělou partu lidí. Po natáčení se tu griluje, večeříme, jsou tu milé sedánky. Takový život v kempu,“ chválil si tehdy. Malá Josefínka si nejvíce pochvalovala, že během natáčení může chodit pozdě spát.

Vzdá se kariéry zpěváka?

Seriál bude mít osm dílů a bude nasazen na začátku února. V pondělní večery bude konkurencí populárních kriminálek Stíny v mlze a desáté řady seriálu Specialisté. Diváci se mohou těšit také na Lenku Vlasákovou, Kristýnu Leichtovou, Ondřeje Pavelku, Barboru Seidlovou, Eriku Stárkovou, Jana Teplého nebo Adriana Jastrabana.

Tomáš Klus je v poslední době na obrazovkách stále častěji. Zda se nakonec rozhodne pro kariéru herce a přestane úplně vystupovat? I to se může stát, ale zatím o tom Klus asi vůbec neuvažuje. Radost mu dělá, že se mu v poslední době skvěle daří.

Zdroj: autorský článek, FTV Prima, Instagram

