Vrací se Specialisté. Dejdar ale naznačil, že natáčení na Proseku už ho nudí

S desátou řadou se na jaře vrátí na obrazovky TV Nova fenomén mezi domácími kriminálkami – seriál Specialisté. Diváci se mohou těšit na kompletní tým kriminalistů pod velením majora Josefa Strouhala, který opět tvoří kapitáni Martin Kovář a Matěj Karas. Toho si znovu zahraje Marek Lambora.

Přidá se i Prachař

Lambory bude na televizních obrazovkách teď plno – představí se také na konkurenčním kanále v seriálu Malá velká liga. Ochuzeni nebudou diváci ani o kapitánku Zuzanu Koutnou, která si dokonce v jednom z dílů Karase vezme za manžela. Zda to bude jen na oko, na to si budou muset diváci ještě chvíli počkat!

Připojí se také přímý nadřízený majora Strouhala, plukovník Pavel Vondráček v podání Davida Prachaře, koronerka MUDr. Iva Malinková nebo forenzní technik Václav Holeček. Natáčelo se znovu na zajímavých místech v Praze i jejím okolí. Právě lokace jsou mnohdy důležitým prvkem při hledání pachatelů trestných činů.

Kajnarová dohodila štěk manželovi

I v nové řadě se některé napínavé případy prolnou do dvou dílů a v epizodních rolích uvidí fanoušci detektivek řadu známých herců, například Pavla Zedníčka, Annu Čtvrtníčkovu, Kláru Cibulkovou, Veroniku Čermák Mackovou, Radka Zimu, Mariána Rodena, Simonu Hábu Zmrzlou, Martina Zahálku nebo Romana Říčaře. Ten je mimochodem skutečným manželem představitelky kapitánky Koutné, Zuzany Kajnarové.

A zatímco Říčaře vidí jeho žena každý den doma, takže to pro ni nebyla žádná novinka, další herce na place potkává moc ráda „Kolegů se tu objevuje hrozně moc a já to mám moc ráda, protože je osvěžující potkat se s novými kolegy, nebo je to naopak příležitost setkat se i s někým, koho jsem třeba dlouho neviděla. Teď mě napadá například Anička Kulovaná, s níž hraji v divadle, nebo Radek Zima, kterého mám moc ráda a s nímž jsem se kdysi potkala na natáčení jiného televizního seriálu,“ říká Kajnarová.

O nové díly diváci prosili

„Já myslím, že to bude zajímavé. Desátá řada bude akční, takže Specialisté rozhodně neztratí nic ze své napínavosti,“ láká diváky Martin Dejdar. Ten přiznal, že zatímco natáčení v přírodě je pro něj velkým balzámem na duši a i po tolika letech ho to opravdu baví, když se točí v kancelářích na Proseku, kde probíhají výslechy, trpí jako zvíře. Vadí mu, že se jede jeden záběr za druhým, aby se často natočilo i několik dílů najednou, a celý den takřka nevyjde ven. Možná, že právě kvůli tomu mu natáčení tolik neutíká.

„Kromě klasického vyšetřování natáčíme opět i nějaké střílení, znovu se hodně pohybujeme v exteriérech, což je moc fajn a baví nás to. Navíc jsou i samotné případy zajímavé a napínavé. My herci máme stále Specialisty rádi a doufám, že je budou mít i nadále rádi diváci,“ prozradil Dejdar. Našli se i tací, kteří už se nemohli nových dílů seriálu Specialisté dočkat. „Já příliš nečtu reakce na sociálních sítích, ale při osobních kontaktech se mě ptali například diváci po představení v divadle, nebo dokonce kamarádi v Americe, kde také sledují Specialisty, kdy už půjdou nové díly. Uklidňoval jsem je, že si musí ještě chvilku počkat, ale z jejich reakcí cítím, že zájem o nové díly rozhodně je.“

Na nový díl seriálu Specialisté se mohou diváci těšit už v pondělí 5. února ve 20:20.

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO

