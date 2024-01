Legendární hlášky z kultovních Pelíšků: Na některé se zapomnělo, přitom patří k nejlepším

Filmový hit režiséra Jana Hřebejka se odehrává v šedesátých letech minulého století a patří k nejúspěšnějším českým komediím. Možná i proto, že v osudech rodin Šebků a Krausů, kteří žijí v pražských Košířích, se mnoho lidí našlo. Přece jen život za tuhého socialismu není až tak vzdálený. Pelíšky si na nic nehrají (skoro), prostě „jen“ s humorem vykreslují, „jak to tenkrát bylo“. Nebo nebylo? V případě Pelíšků je to vlastně jedno.

Ministryně a Havlíček nikdy nespí

Skvělý humor je to, co diváka připoutá k obrazovce zas a znovu. Nejde o žádnou exkurzi do historických reálií. „Pelíšky jsem viděla sedmkrát, brácha je ještě ujetější, ten už koukal patnáctkrát,“ řekla Čtidoma.cz Pavla Horáková, které je však, možná kupodivu, teprve pětadvacet let. Komunisty tedy na vlastní kůži nezažila. Je to ale důkazem, že scénář Petra Jarchovského času nepodléhá.

„Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“ Tuto hlášku si asi vybaví každý, byť by snímek viděl jen jednou jedinkrát. Stejně jako „Kodetovi“ proletáři už dlouho rezonuje v běžném životě. Pamatujete si ale třeba na větu Krausové? Výrok „Tahle ministryně prý skoro nespí, protože ráno se toho nejvíc udělá!“ sedí jako pozadí na hrnec na bývalého ministra všeho Karla Havlíčka. Kraus jí odpovídá: „No, to je fešanda, vypadá jako domovnice!“ Tady už si nedovolujeme tvrdit, že by tu byla jakákoli podoba s prvním místopředsedou hnutí ANO.

Naprosto nepoučitelná učitelka

A co třeba diskuse nad vánočními dárky, pamatujete? „Jé, kuše,“ říká Uzlinka. Matka Šebková se ptá, kdo jí to dal, na což se jí od Václava dostane odpovědi, že Ježíšek. A co na to Uzlinka? „A že má každej rok stejnej balicí papír.“

Nebo když se Šebkovi baví o Krausovi a Evě, pamatujete? Máma Šebková se ptá: „Co ty na tom změníš?“ Odpověď od Šebka je jasná, taková mužská. „Co já bych na tom měnil? Definitivně si zkazí život s tím cholerikem. Je to učitelka, ale naprosto nepoučitelná.“

Jak vysoký je kodiak?

Legendární je samozřejmě také diskuse o výšce kodiaka, když strýc Václav měří 185 centimetrů, otec Šebek pak o dva méně. Strýc Václav ho tedy vyzve, aby mu vlezl na záda. „Nech toho,“ odpoví Šebek. Strýc Václav se ale nenechá: „Zkus se dotknout stropu, ty vole! A když se dotkneš stropu… Zkus se dotknout stropu a uvidíme hned, jak je ten tvůj kodiak velkej.“

To ale samozřejmě není vše. Jak by později věděli, že tam někdo opravdu dosáhl, že? Strýc Václav tedy Šebka vyzve, aby na stropě udělal značku. Což znamená otázku: jak na to? „Drápem, ne? Ty vole,“ má naprosto jasno Václav. Ostatně, stejně jako Šebek: „To je blbec.“

A jaká je vaše nejoblíbenější hláška z Pelíšků? Dejte nám vědět do ankety!

