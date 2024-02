Zdeněk Svěrák dostal za film Na samotě u lesa neuvěřitelnou odměnu. Nebyla jeho, tak přišel trest

Koho by nepotěšila výplata dvakrát tak velká, než jakou původně čekal? Bohužel tahle situace se většinou odehrává jen ve snu. Zdeňku Svěrákovi se ale tahle nečekaná událost skutečně stala, a to když mu na účet přišla odměna za film Na samotě u lesa. Prý to tehdy považoval za opravdu štědré prémie, ale skutečnost byla docela jiná.

Nemusíme si ho ani pouštět

Na samotě u lesa je jeden z nejúspěšnějších filmů české kinematografie a diváci dobře vědí, proč jej mohou sledovat stále znovu a znovu. Nejznámější hlášky brzy po jeho premiéře zlidověly, ale většinu dialogů si dnes dokážeme „přehrát“ i sami, aniž bychom si film pustili. To se podaří jen ve skutečně výjimečných případech.

Otec Lavička a jeho honorář

Velký podíl na tom má samozřejmě vynikající herec Zdeněk Svěrák, spoluautor scénáře, který napsal s Ladislavem Smoljakem, a zároveň představitel jedné z hlavních postav, otce Lavičky, jak zjistíme například na webu České televize. Ten se snaží pro rodinu získat víkendovou oázu klidu, romantiky i čistého vzduchu pro děti. Jak to všechno dopadlo, víme asi každý. A co se dělo po poslední klapce? Zajímavé věci…

Dostal zaplaceno dvakrát

Zdeněk Svěrák mohl mít z filmu opravdu velkou radost. Za prvé jej jistě těšil obrovský úspěch díla, jehož byl spoluautorem, a za druhé ho musela zahřát u srdce veliká odměna, která k němu po natáčení doputovala. Problém byl v tom, že se někdo zkrátka spletl a vyplatil dvojnásobek skutečné sumy, jak uvádí na svém webu také TV Nova. Herec se ale patrně domníval, že jde o příplatek za úspěch snímku, a o výši honoráře nediskutoval. Kdo by to také udělal?

Studená sprcha

Studená sprcha tak přišla až o několik let později. Tehdy se totiž při kontrole účetnictví na tuhle nesrovnalost přišlo. Co teď? Vracet, nebo si to odpracovat? Volba padla na druhou možnou variantu a Zdeněk Svěrák dostal úkol: napíše další scénář, který si u něj televize vlastně už předplatila. A tak se také stalo.

Trest vynesl nominaci na Oscara

Tomuto omylu vlastně můžeme poděkovat za další vynikající příspěvek do české filmotéky. Scénář, který Zdeněk Svěrák, mimo jiné autor mnoha knih i kratších literárních děl, „za trest“ později dodal, se stal podkladem pro natočení filmu Vesničko má středisková. Z nouze tak vzniklo dílo, které bylo dokonce nominováno na Oscara.

Stejně jako byl skutečným příběhem Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka inspirován film Na samotě u lesa, přispěla realita také ke vzniku dalšího geniálního scénáře. Předobrazem mentálně zaostalého Otíka se totiž stal skutečný závozník řidiče, který ke Svěrákovým na chatu přivezl písek. A protože tento autor dokáže beze zbytku využít všech možností, jak do scénáře vtělit odraz obyčejného lidského života, stal se i Otík nesmrtelnou postavou.

