Pohádka Lotrando a Zubejda změnila Seidlové život. Šťastný konec se bohužel nekonal

A nejen pro ni to byl krásný zážitek. Své limity překonal Jiří Strach, kterého režisér Karel Smyczek obsadil do titulní role této jedné z nejlepších porevolučních pohádek. Bylo mu 23 let a už tehdy uvažoval spíše jako budoucí režisérská hvězda – Smyczkovi takový krok rozmlouval a upozorňoval ho na své herecké limity. Sám by podle svých slov takový krok nikdy neudělal a obdivoval odvahu, kterou tehdy režisér měl. Že se mu to vyplatilo, o tom dnes už dávno není pochyb.

Zubejda se jí stala osudovou

Nechyběl ani Marián Labuda, Pavel Zedníček, Miroslav Táborský, Ljuba Krbová nebo Arnošt Goldflam. Jako Zubejda se představila tehdy mladinká Barbora Seidlová, která si tak zahrála vedle celé plejády výborných herců v pouhých patnácti letech. K překvapení všech vypadá dodnes takřka stejně, ačkoliv už před dvěma lety oslavila krásných 40 let.

Šlo tehdy o její první roli ve filmu – a hned o jednu z hlavních postav! Od té doby je v srdcích českých diváků zapsána jako Zubejda. Možná i proto, že už si výraznější roli nezahrála a v poslední době se soustředí hlavně na divadlo. Podobně to měl Strach, který ve své herecké kariéře Lotranda sice nepřekonal, pohádky mu však byly zřejmě souzeny – jako jeden z nejlepších českých režisérů současnosti stojí například za vánočním hitem Anděl Páně.

Na muže nemá štěstí

Ačkoliv kariéru Seidlové pohádka nastartovala, lásku jí v životě předurčit nezvládla. Už dlouho by měla být bez muže, a ačkoliv patří mezi naše nejkrásnější herečky, na samotu už si zvykla. „Někdy mi vážně strašně vyhovuje, že jsem sama,“ řekla. „Ale já se ptám. Proč si vlastně hledat ideálního partnera? Ono je krásné sdílet společně, ale je nás tady spousta.“

Ani na děti se zatím necítí. Ještě neměla chvíli, kdy by si řekla, že o mateřskou roli stojí. Krásný osud spatřuje i v tom, děti vůbec nemít. Rozhodla se, že bude o takovém rozhodnutí více mluvit, aby tím pomohla ženám, které to mají stejně. Ačkoliv tak Zubejda našla svou pravou lásku a přibrala i nějaké to kilo za pár dní, jak dobře se měla, Seidlová našla cestu v samotě. Snad možná kdyby potkala toho pravého muže, by své rozhodnutí ještě přehodnotila!

Další zajímavosti o pohádce Lotrando a Zubejda

Herec Jiří Strach po letech přiznal, že byl v kostýmu Lotranda nesvůj. Inspiroval ho však Václav Havel, který byl zase nesvůj jako prezident, a tak se Strach snažil napodobit jeho chování. Později mu Havel volal, že se v tom poznal.

Pavel Zedníček si zahrál i ve starší verzi této pohádky s názvem O princezně Solimánské. Tam si zahrála Ilona Svobodová, kterou dnes mohou diváci znát například jako Jitku Farskou z Ulice.

, kterou dnes mohou diváci znát například jako Jitku Farskou z Ulice. Zubejda je skutečné jméno – v Turecku byste jich v různých jazykových variantách našli hned několik.

Při natáčení šlápl Jiřímu Lábusovi kůň na nohu a zlomil mu prst na noze. Kvůli tomu musel zrušit večerní představení. Diváci mu ale takový důvod nevěřili a mysleli si, že pil. „Já jsem Lábuse viděl, v divadle už byl, to se asi nejspíš ožral,“ vykřikl jeden z diváků.

Film měl původně režírovat Jiří Menzel, ale nakonec měl jiné představy.

Pohádka se natáčela také v Bulharsku, celý štáb měl ale problém odletět. Dvakrát někdo přeplatil jejich letenky a nezbyla na ně místa v letadle. Když už tam byli a chtěli něco natočit na plážích, pořád jim záběry kazili nudisti.

Němá hvězda velbloud Aisha žije v zooparku v Doksech.

