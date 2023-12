Adam Mišík bude otcem: Jeho reakce uklidnila tchyni Kubelkovou

Martina Holasová ze seriálu Jedna rodina měla naplánovanou budoucnost. Odmaturuje s vyznamenáním, dostane se na vojenskou školu do Brna, přestěhuje se tam se svým Dominikem a budou žít šťastně až do smrti. Jenže si jednou zapomněla vzít antikoncepční pilulku, a jak už to v dobrých seriálech bývá, stačilo to k tomu, aby vzniklo miminko!

Martina čelí velkému rozhodnutí

Zpočátku nebyl nikdo nadšený – snad kromě Petry Tejkalové, která se sice prezentuje jako puritánka, která příteli své plnoleté dcery ustele na gauči o dvě patra níže, z vnoučete je ale u vytržení. Snad že vlastně od začátku nechtěla, aby její dcera odjela na druhý konec republiky. Tu ale představa mateřství nijak neláká a chce jít na potrat.

To se nelíbí Dominikovi v podání Adama Mišíka, který v podstatě celou dobu ve své roli vypadá, jako by vypil flašku vodky ráno u čištění zubů, na otcovskou roli se ale překvapivě cítí. Nikoliv však jeho představitel.

Mišík už s přítelkyní děti řešil

„Já si myslím, že u chlapa je velmi riskantní mít děti před třicítkou, zvlášť pro tu jeho ženu. Chlapi se podle mě až kolem toho třicátého roku života tak nějak pochlapí,“ říká Mišík. Přesto přiznává, že s přítelkyní Natálií Jiráskovou už probírali i tato témata. „Asi jsme se o tom doma už někdy bavili, jestli a kdy bych chtěl mít ve svém životě děti. Ale já se opravdu cítím ještě dost mladý. Asi by to hodně záleželo na tom, jak by vypadal stav mého bankovního konta,“ uvažuje prakticky.

Mišík randí s Jiráskovou, která je dcerou slavné modelky a moderátorky Ivy Kubelkové. Ta se přitom mnohokrát vyjádřila na adresu Mišíka velmi odtažitě, až to snad vypadalo, že se nemají moc v lásce. To ale ani jeden z nich nepotvrdil, a budoucí zeť byl dokonce potenciální tchyni fandit ve StarDance. Možná nerada slyší, že jsou „mladí“ při svých hádkách občas dost divocí, ale bývaly také doby, kdy Mišík nebyl zrovna symbolem věrnosti – například když randil s modelkou Dianou Kratochvílovou. To dokonce přiznal, že nevěra v jejich vztahu byla oboustranná. Pochopitelně tak nechce, aby dceři Kubelkové zlomil srdce.

Ani Biskupová se do těhotenství nežene

Velmi podobně to vidí i jeho herecká kolegyně Denisa Biskupová, která se při představě, že by z ní teď byla maminka, takřka popadala za břicho. „Já jsem ráda, že tak nějak zvládám svůj život. Takže další život k tomu, to ještě úplně ne,“ svěřila se.

Diváci ale o tuhle dějovou linku v Jedné rodině rozhodně nepřijdou. Možná to rodinu znovu semkne dohromady, a Martina se tak nenápadně přesune z dětského pokojíčku mezi dospělé ve střídavce. Otázkou však zůstává, kde budou s Dominikem bydlet. Norika totiž trne hrůzou, že jim dá Bob byt, kde ona s Mikešem bydlí, Petra by zas nejraději, aby zůstali v pokojíčku u nich v domě. To se pochopitelně nelíbí rodičům Dominika, kteří jim nabízí bydlení u nich. Zdá se, že ani tentokrát to nebude mít tahle dvojice jednoduché!

