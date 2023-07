Seriál Hospoda byl snad zakletý: Menzel se za svou roli styděl, Jarda Dušek často improvizoval

Přijde vám Hospoda jako typický seriál pro české prostředí? Hodně piva, místní vtípky i stálí hosté. Ve skutečnosti ho ale pro TV Nova vymyslel Kanaďan Tim Addison, který do Česka přicestoval v roce 1992 a všiml si, že tu nenatáčíme žádné sitcomy. Kdybyste se teď spěchali podívat do titulků, jestli tam jeho jméno najdete, zklameme vás – zákony o autorských právech byly tou dobou ještě v plenkách a nikde uveden není. O svém nápadu a následné realizaci tak ví jen on sám.

Třetí řada se řešila moc dlouho, nejlepší díl se ztratil

Hospoda ale nebyla prvním komediálním seriálem televize Nova. Předběhli ji Novákovi, kteří se u diváků rovněž těšili velké popularitě. Nakonec bylo o příbězích místních štamgastů natočeno celkem 52 dílů a v plánu byla třetí série. Scenárista Jiří Drejnar napsal dalších 26 pokračování, dochovaly se však jen dramaturgické posudky.

Proč? Řešilo se to tak dlouho, že muselo být nakonec od realizace upuštěno. Z některých herců se stali již pánové v letech a situace, do kterých by se dostávali, by nebyly uvěřitelné. Epizoda, která ukazuje to nejlepší z celého seriálu, se dokonce z archivu ztratila. Tenhle seriál byl snad zakletý!

Další zajímavosti z natáčení

Během jednoho natáčecího dne směli herci vypít maximálně tři piva. Používaly se speciální půllitry , které měly udělané dvojité sklo, takže pořád vypadaly, že jsou plné.

, které měly udělané dvojité sklo, takže pořád vypadaly, že jsou plné. MUDr. Prášek, kterého hraje Jiří Menzel, pil víno. To proto, že Menzel pivo nenáviděl, a kdykoliv se ho jen napil, okamžitě ho vyplivnul. Scenárista byl od té dobroty, že kvůli němu scénář přepracoval. Ani s vínem nebyl ale herec spokojený, a tak dostával celou dobu rybízový džus. Menzel navíc nebyl žádný hospodský povaleč, a tak za jediné pozitivum svého účinkování v Hospodě považoval, že si za honorář zrekonstruoval koupelnu.

Ačkoliv je v seriálu zmíněno jméno hned několika hospod, název té seriálové se diváci nikdy nedozvěděli. Stejně tak v Hospodě nikdy nezazní, jaká značka piva se zde točí.

Herečka Eva Čížkovská, která hrála servírku Janinku, byla během natáčení těhotná. Nikdo si ale ničeho nevšiml, protože do pátého měsíce přibrala maximálně pět kilo.

Jedná se o jediný seriál TV Nova, který je natáčený pouze v jednom interiérovém ateliéru.

Obvykle jsou názvy všech dílů (kromě pěti) jednoslovné.

Ve všech 52 dílech se objevil Ladislav Potměšil, Bronislav Poloczek a Jan Kanyza. Bez zajímavosti není, že postava Potměšila se jmenuje Václav – stejně jako policista ve filmové sérii Byl jednou jeden polda. Jedná se přitom o dvě jeho nejznámější role.

Petr Nárožný, který hraje Jardu Duška, přiznal, že mockrát během natáčení improvizoval mimo scénář. Hned v prvním díle se přitom postaral o chybu v seriálu. Když nese natočená piva, je vidět mikrofon. Ten je vidět třeba i ve epizodě Píchačky přibližně v čase 10:40.

Hned v prvním díle se přitom postaral o chybu v seriálu. Když nese natočená piva, je vidět mikrofon. Ten je vidět třeba i ve epizodě Píchačky přibližně v čase 10:40. Chyb a nesrovnalostí je v seriálu nespočet. Václav, kterého hraje Ladislav Potměšil, třeba říká, že je vyučený elektrikář, ale později nerozezná nulák od fáze na zásuvce a skoro ho zabije elektrický proud. Kachna zase říká, že má modrou knížku, ale později v 32. dílu neúčinkuje z důvodu vojenského cvičení. Když JUDr. Zatloukal zase řeší vloupání do hospody, říká, že se škodou 1 500 Kč se nejedná o trestný čin, nýbrž o přestupek. Nemá ale pravdu, protože vloupání je vždy trestný čin.

Díly oblíbeného seriálu reprízuje televize Nova každý všední den v 18:50.

