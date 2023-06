Poslední filmové role slavných: Nevděčná Jirásková, umírající Čech i ikona Brejchová

Zatímco Vladimír Čech hrál do posledního dechu, Jana Hlaváčová uvažovala o konci své kariéry celých 20 let. V čem slavné osobnosti naposledy (ne)zazářili?

Jana Brejchová

Maminka Terezy Brodské, která u starší generace vešla ve známost svými fantastickými hereckými výkony, u té mladší především knihou, kterou o ní její dcera napsala, patřila dříve k největším hvězdám československé kinematografie. Od roku 2013 žije v pražské LDN. „Maminka je ležák, vlastně pořád leží a jen kouká. Už nevnímá okolní svět. Má neurologický nález na mozku a na to žádné léky neexistují. Nikdy se to nezlepší, už se to může jen zhoršit,“ přiznala dcera Brejchové.

Poslední rolí, ve které mohli diváci Janu Brejchovou vidět, byla matka Ani Geislerové ve filmu Kráska v nesnázích. Příběh se snaží poukázat na rozpor mezi srdcem a rozumem, stejně tak ukazuje různé podoby lásky.

Ladislav Potměšil

Zesnulý herec Ladislav Potměšil proslul zejména ztvárněním majora Maisnera ve filmu Byl jednou jeden polda. Později se divačkám představil také jako doktor Aleš v Ordinaci v růžové zahradě. Jeho poslední filmovou rolí bylo ztvárnění ředitele ve filmu Bastardi, který natočil režisér Tomáš Magnusek. V červenci 2021 herec zemřel.

Jiřina Jirásková

Přímo legendy kolují o Jiřině Jiráskové! Její poslední rolí byla Jiřina Pivoňková v Donšajnech. Natočit snímek stihla, na premiéře už se ale neukázala. Zemřela v lednu 2013.

Dodnes o ní přitom režisér Zdeněk Troška vypráví hotové legendy. Ačkoliv on sám si ji do trilogie Slunce, seno prosadil a pomohl jí znovu hrát, ona se k němu prý moc nehlásila a ve třetím díle s názvem Slunce, seno, erotika nechtěla být takřka vůbec. „Trošku pozapomněla, co pro ni Zdeněk udělal. Jen jeho zásluhou se po letech coby zakázaná herečka objevila na filmovém plátně. Pak si stěžovala, že hrála v životě obrovské role, třeba Sestřičky, ale všichni ji znají jako učitelku Hubičkovou,“ řekl scenárista Petr Markov.

„Vyrostla, Jiřinka. Vyrostla a za své účinkování ve Sluncích se styděla,“ řekl Troška. Nakonec se režisér omluvy přeci jen dočkal. „Řekla, že je... hovězí a že měla velkou radost, že v tom hrála a že ji lidé poznávají, že jí děkují. Tak abych se nezlobil. Asi tak za 14 dní umřela,“ dodal.

Jana Hlaváčová

Poslední rolí pro Janu Hlaváčovou bylo psychologické drama Viditelný svět z roku 2011 od zesnulého režiséra Petera Krištúfka. Odejít do penze chtěla přitom už v roce 1990, kdy opouštěla Národní divadlo. Její kariéra se sice ještě o pár let prodloužila, teď už ale téměř nevychází z domu. „Nemám chuť chodit ven. Nechci. Stejně jako už nemám chuť s nikým mluvit. Za prvé se mi občas komunikuje velmi těžce a za druhé jsem se toho v životě namluvila až až,“ říká herečka, která trpí Parkinsonovou chorobou.

Naposledy se na veřejnosti ukázala, když zesnul režisér nekonečného seriálu Ulice a Básníků Dušan Klein.

Vladimír Čech

Moderátor a herec, který se proslavil zejména v televizní soutěži Chcete být milionářem, si na konci života zahrál zřejmě svou osudovou roli, a to ačkoliv jich během svého života ztvárnil bezpočet. V seriálu Stopy života režiséra Tomáše Magnuska si zahrál nemocného doktora, který během několika dílů umře. Čech už to do konce neodehrál.

„Pan Čech hrál šéfa lékařů, jenž je ovšem sám nemocný. Plánovalo se, že ve čtvrtém nebo pátém díle umře. Osud to nakonec vyřešil za nás,“ nechal se slyšet Magnusek.

Karel Gott

Ačkoliv byl fenomenálním zpěvákem a držitelem mnoha ocenění, čas od času se Karel Gott objevil také v pohádkách. Jeho posledním filmem byla pohádka Když draka bolí hlava, ke které se svou dcerou Charlottou nazpíval titulní píseň.

Zdroj: prozeny.cz, ČSFD, ahaonline.cz, blesk.cz

