Herci nacházeli lásku v Ulici i Rodinných poutech. Ne každému to ale vyšlo

Vojtěch Vodochodský a Sára Rychlíková

Pár mladých herců se loni potkal na natáčení seriálu O mě se neboj. Později spolu natáčeli u konkurenční televize také seriál Dobré zprávy. Dlouho jim to ale nevydrželo. Šuškalo se, že se půvabná Rychlíková zakoukala do Marka Lambory – a vztahu byl konec. Svůj vztah ale nikdy nepotvrdili, jen spolu čas od času zašli na pivo. Naopak Vojtěch si našel novou krásku – randí s finalistkou Miss Marií Danči. A Rychlíková na toho pravého zatím čeká.

Anna Kadeřávková a Johan Mádr

Během natáčení Ulice se dala dohromady také herečka Anna Kadeřávková, která hrála Rózinu, s hercem, nyní spíše moderátorem Snídaně s Novou, Johanem Mádrem. V seriálu je rozdělila tragédie. Představitel Richarda Webera se vydal na chatu a cestou měl smrtelnou nehodu. Ve skutečnosti to byla velká láska, nakonec to ale nevydrželo. Kadeřávková poté randila s Danielem Štrauchem nebo Strapem, momentálně je ale single. Mádr čas od času prozradí, že nějaká žena v jeho životě asi je, ale zatím ji tají.

Kristýna Ryška a Matěj Podzimek

Kristýna Ryška, dříve Podzimková, si v Ulici zahrála éterickou Theu z kolotočářské rodiny, která neměla v životě příliš štěstí. Ve skutečnosti jí ale seriál lásku přinesl – alespoň na chvíli. Seznámila se tam totiž v roce 2006 se scenáristou Matějem Podzimkem, kterého si o čtyři roky později vzala. Byla to láska jako trám. Po devíti letech ale přišel rozvod, manželství bylo bezdětné. Novou lásku našla u šéfa folklórního sboru v Rožnově pod Radhoštěm Jana Ryšky, kterému porodila syna Toníka. Podzimek si vzal herečku Evu Josefíkovou, dnes Podzimkovou, se kterou má dceru Lolu.

Veronika Arichteva a Biser Arichtev

Herečka Veronika Arichteva, dříve Nová, potkala během natáčení seriálu Vyprávěj svého budoucího manžela, režiséra Bisera Arichteva. Dodnes s láskou vypráví, jak svou lásku na natáčení skrývali, a stejně to na nich každý poznal. Brzy poté spolu odletěli do Thajska, nastěhovali se a byla ruka v rukávě. Vzali se v srpnu 2013 a dodnes jsou zamilovaní jako na začátku. V listopadu 2020 se jim narodil syn Luka a momentálně rekonstruují svůj vysněný dům.

Pravdou je, že manželství s úspěšným režisérem si musela herečka několikrát obhájit. Dost často čelila nařčení, že ji do svých projektů obsazuje tak trochu protekčně. Objevila se například v seriálu První republika, který režíroval, nebo v O mě se neboj. Dnes už snad každý ví, že je Veronika skvělá herečka a žádnou tlačenku od manžela rozhodně nepotřebuje.

Sara Sandeva a Jakub Prachař

Láska, kterou by nikdo nečekal, je dnes pevná jako skála. Při natáčení seriálu Dvojka na zabití se mladinká Sara Sandeva zamilovala do rozvedeného Jakuba Prachaře, který má s bývalou manželkou Agátou Hanychovou dceru Miu. Ačkoliv jejich spojení zpočátku působilo trochu nahodile, dnes platí za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu a všichni jen čekají, kdy dojde na žádost o ruku.

Tereza Ramba a Vojtěch Kotek

Populární pár se dal dohromady při natáčení filmu Rafťáci v roce 2006. Jejich vztahu tehdy všichni fandili, nakonec jim to ale nevydrželo. Proslýchalo se, že ho Ramba, tehdy ještě Voříšková, nechala kvůli herci Kryštofu Hádkovi. Nakonec randila i s jeho hereckým kolegou Jiřím Mádlem. Dnes už mají oba spokojené manželství i děti, přátelství mezi nimi ale vydrželo. Stejně tak se Ramba dodnes přátelí s Mádlem.

Markéta Plánková a Roman Štolpa

Představitelka Magdy Mázlové z Ordinace v růžové zahradě si zahrála také Kláru Valentovou-Léblovou v První republice. Ačkoliv tyto role jsou na televizních obrazovkách její nejvýraznější, skutečně osudovou pro ni byl seriál Rodinná pouta. Tam se zamilovala do hereckého kolegy Romana Štolpy, a dokonce otěhotněla. Když to ale Štolpa zjistil, opustil ji. Plánková si prý pak celou dobu přála, aby to nebyl kluk, protože měla mužských plné zuby. V prvních letech byla dceři Agátě mámou i tátou, nakonec se ale znovu zamilovala. Televiznímu reportérovi Danielu Častvajovi, kterého si v roce 2010 vzala, porodila dceru Julii. Na začátku roku dvojice oznámila rozvod.

Kristýna Leichtová a Filip Kaňkovský

Představitel policajta Břéti ze seriálu ZOO kdysi randil s Kristýnou Leichtovou. Seznámili se při natáčení seriálu Cesty domů v roce 2011, vztah jim ale nevydržel. Dnes je Leichtová partnerkou Vojtěcha Štěpánka, ředitele Národního divadla moravskoslezského. Žijí spolu v Ostravě a vychovávají dceru Dorotku a Rozárku. Herečka si v Ostravě založila svůj dětský koutek a toužila se stát podnikatelkou, v poslední době má mít ale finanční problémy. Naposledy se představila v primáckém Agrometalu. Partnerkou Kaňkovského je herečka Daniela Šišková.

Herci, kteří tvoří pár v televizi i doma

Mezi páry, které byste společně potkali i ve skutečnosti, patří například Markéta a Patrik Děrgelovi, kteří hráli manžele také v Ordinaci v růžové zahradě. Ačkoliv v seriálu jim vztah nevydržel, ve skutečnosti jsou šťastní a vychovávají společně syna Vavřince a dceru Miu.

Šťastní jsou spolu také herečka Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Svatbu měli v roce 2013 a dodnes jsou oporou jeden druhému. Společně cestují, a když mají zrovna chvíli volna doma, hlídají vnoučata, která jim dělají obrovskou radost. V Ordinaci našel své štěstí také Jan Šťastný, v poslední době známý například ze seriálu Slunečná. Dal se dohromady s Barborou Petrovou Šťastnou, která hrála Lenku Váchovou.

Nelze zapomenout ani na Petru Vojtkovou a Romana Vojtka, kteří o víkendu oznámili očekávání druhého společného potomka. Pro Vojtka se jedná už o čtvrté dítě. Společně si zahráli v seriálu O mě se neboj. Tam hrála Petra týranou ženu, ve skutečnosti jim to klape na jedničku.

Zdroj: TV Nova, FTV Prima, extra.cz, blesk.cz, ČSFD

