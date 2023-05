Pokračování seriálu O mě se neboj nebude, říká Arichteva

Veronika Arichteva ztvárnila v seriálu O mě se neboj jednu z hlavních rolí. A ačkoliv její herecký kolega Vašek Matějovský po příletu ze Survivoru tak trochu avizoval, že by se měl s televizí domlouvat na pokračování, Arichteva to teď rázně vyvrátila. Dokonce prozradila důvody.

Nova nemá dost peněz, říká Veronika

„Mělo být a už zase nebude. Jakoby asi bude. Ale nebude se točit tento rok. Nova s tím totiž moc nepočítala a nevyšetřili na to dost peněz. Pokud se to bude točit, tak by se to snad mělo točit příští rok,“ říká Arichteva.

Příběh o právníkovi Martinovi, který se zamiluje do mámy dvou dětí Evy, měl přitom neskutečný úspěch. Arichtevě s Matějovským to před kamerou klapalo na jedničku. Seriál režíroval její manžel Biser Arichtev, který má na projekty velké štěstí a skrývá v sobě jeden z našich největších talentů. Cokoliv natočí, má obvykle u diváků velký úspěch. Stojí například za Vyprávěj, První republikou, Kukačkami nebo momentálně velmi oblíbenou Zlatou labutí.

Bude čas na druhé dítě?

Možná takové rozhodnutí televize přichází pro manžele Arichtevovy v pravý čas. Rozhodli se pořídit svůj vysněný domek, který momentálně rekonstruují, a už takhle nemají času nazbyt. Navíc bylo nedávno oznámeno, že druhá řada Zlaté labuti už je domluvená, a tak bude mít Bisi pořád spoustu práce. Navíc spolu vychovávají syna Luku, kterému budou v září tři roky. Netají se tím, že by si přáli ještě jedno miminko a spolu s natáčením dalšího seriálu by to pro Veroniku mohlo být náročné. Jak se říká, že vše má svůj důvod, tady to teď možná bude platit dvojnásob.

Naděje ale nemusí umřít tak úplně. Celý seriál totiž vychází z polské předlohy, které naši sousedé dopřáli celých třináct řad. Rozhodně je tak kde čerpat. Kdo by si však myslel, že v další řadě konečně dostane Martin s Evou naději na lásku, ten by byl krutě zklamaný. Je to totiž taková telenovela o Popelce, která k bohatému ženichovi přišla, takže budeme rádi, když spolu skončí za pár let.

Seriál se těšil velké oblibě

Po celou dobu se seriál O mě se neboj těšil u diváků velké oblibě. V průměru ho sledovalo každý čtvrtek 23,01 % diváků v cílové skupině 15–54 let u TV. V průměru oslovil 716 tisíc diváků starších 4 let. Nejvíce ho sledovaly ženy ve věku 25–34, jejich podíl na sledovanosti byl ve výši 36,17 %.

„Vysoká sledovanost a doslova lavina pozitivních reakcí na sociálních sítích nám potvrdila, že diváci mají o romanticko-komediální seriály s výraznou ženskou hrdinkou velký zájem. Velkou roli hrál v tomto případě i perfektní casting, kterému vévodí ústřední dvojice Veronika Arichteva a Václav Matějovský. Tu si diváci doslova zamilovali. Druhou sérii O mě se neboj v tuto chvíli zvažujeme,“ tvrdil ještě v prosinci loňského roku producent TV Nova Lukáš Borovička. Na druhou řadu si však budou muset diváci ještě počkat – pokud vůbec někdy vznikne. Natočit ji za pár let by také mohlo znamenat, že už na svůj úspěch nenaváže.

