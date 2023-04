Velikonoce slavných: Polonahý Kramár ukázal vejce, Tomešová zlila koledníky. Arichteva obhájila výchovu syna

S úsměvem a polonahý překvapil své fanoušky velikonočním příspěvkem Maroš Kramár, který si přání veselých svátků neodpustil s nůší plnou vajec. Klasicky tak pojal přání s vtipem sobě vlastním. Tradičně na to šla i Tereza Kostková, která se pustila v zástěře do pečení. „Znovuzrodil se mazanec po roce a jako každé takové znovuzrození je něčím jiným a dál. Tak letos zjemněný tvarohem. Na Bílou sobotu květy se bělají a znovu se zrodí jednou jistě také jaro,“ přeje si kousek sluníčka také v Česku.

Borhyová plavky, Krainová nový domov

Právě slunci naproti se vydala Dara Rolins, která si oslavu jara užila v Abú Dhabí. Nechyběl ani motivační příspěvek, kterým své fanoušky velmi potěšila. „Mám respekt před každým, kdo se dívá na svět laskavýma očima. Je jedno, čemu věříte, jakou víru vyznáváte, do jakého chrámu chodíte, nebo se nemodlíte vůbec. Jde o to, žít život v souladu s přírodou, v lásce a míru se sebou a zbytkem světa. Všem vám přeji klidné velikonoční svátky,“ vyjádřila zpěvačka své velikonoční myšlenky na Instagramu. Do teplých krajin ji následovala také Lucie Borhyová, která opět předvedla perfektní tělo, na které je radost pohledět. Neprozradila sice, kde se ohřívá, radost z krásného počasí však podle jejích slov rozhodně nechyběla: „Slaná, ošlehaná, spokojená.“

Na dostatek slunce vzpomínala i modelka Simona Krainová s rodinou, pro kterou už se stala Dominikánská republika novým domovem. Tentokrát však Velikonoce strávili doma, kde je čekal kompletně zrekonstruovaný byt. Fanoušci měli sice obavy z lustru, který zvolila a který je podle nich lapačem prachu, z hnidopichů si ale blondýnka nic nedělá.

Veronika Arichteva se ohradila proti nepravdivému nařčení

O něco tradičnější svátky prožila herečka Míša Tomešová, která hraje sekretářku Adélku v seriálu ZOO. Polila koledníky vodou! Přišli po poledni, a to jim tradičně oděná žena nedarovala. „Letošní Velikonoce byly jedny z nejprožitějších, proto nemám ani žádný pěkný rodinný fotky do feedu jako každej. Jak jste to všichni stihli, sakryš? Tak tady alespoň pár highligtů z tohodle nádhernýho prosluněnýho dne na vsi, kde se tradice stále ještě ctí. Hlavně ta s polejváním koledníků, když přijdou po poledni. Tu mám teda hodně ráda,“ smála se.

Velikonoční tradice se dodržují i u herečky Evy Burešové. Nejmenší člen domácnosti – malý Tristan William – sice stěží udrží pomlázku, v radosti mu to ale nezabránilo a s tatínkem Přemkem Forejtem se vydal koledovat. Radost z pomlázky měl i syn Veroniky a Bisera Arichtevových Luka Christo, který maminku symbolicky vyšupal, aby neuschla. „Tradiční šupačka byla taky. Hotovo. Jdu se zavřít někam do klidu. Asi k pračce,“ napsala na svůj Instagram. Veroničini sledující však rodinné tradice špatně pochopili a osočili herečku, že údajně fyzicky netrestá svého syna, na Velikonoce to ale evidentně nevadí. „Ne. On dává mně. Tuhle tradici zrovna držíme. I když mu ukazujeme, že je to symbolický, a ne, že si na mně vybije roční frustraci,“ vysvětlila. Proběhlo u nich také hledání dobrot, které u nich velikonoční zajíček poschovával po zahradě. Tato tradice u nás sice nemá historický základ, je však u Čechů stále populárnější a pro někoho dokonce schůdnějším veselím než klasická pomlázka. U Arichtevů našel Luka zdravé laskominy, a dokonce i zubní kartáček.

Lambora na Velikonoce bez holky, Brodská zachovala tradici

Marek Lambora ze Specialistů oslavil velikonoční svátky v přítomnosti přátel, jeho domnělá přítelkyně Sára Rychlíková prací. Je tak stále evidentnější, že to zřejmě byly jen tlachy a žádná láska mezi pohlednými herci nevzniká. Rodinnou pohodu si však užila novopečená maminka Jenovéfa Boková, která nedávno porodila holčičku, jejíž jméno s partnerem Adamem Kolářem tají. Odjeli na chalupu, kde si užívali slunného počasí.

Tereza Brodská zachovala tradici – nechyběl beránek, perníčky, tradiční nádivka, ani výzdoba. Radost fanouškům udělala vdova Ivana Gottová, když sdílela fotografii svého zesnulého manžela Karla Gotta. „Nepřestávám být vděčná za přízeň, jakou Karlovi stále projevujete,“ poděkovala. Populární influencerka a zpěvačka Jitka Boho se také ukázala jako dobrá hospodyňka. S fanoušky se podělila o recept na mazanec, který se jí letos mimořádně povedl. Radost jí během svátků dělal nejen partner Tomáš, ale také syn Tadeáš, který se narodil loni v říjnu, a dcera Rozálie.

Dvojitý důvod k veselí měla na Velký pátek herečka Michaela Kuklová, která během svátků oslavila své 55. narozeniny. „Moc vám děkuju za všechna přání, která mi od rána píšete. Děkuju za radost, kterou mi děláte, tak ať se vám mnohonásobně vrátí. Ať jste zdraví a daří se vám hezky. Pěkně to dnes vyšlo na Velký pátek, kdy se dle pověry otevírají hory, aby vydaly své poklady. To by se nám i ta přání mohla splnit,“ řekla. Tak snad má pravdu!

